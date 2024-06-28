Yezra isminin anlamı nedir? Yezra ne demek, Kuran'da geçiyor mu? Yezra isminin analizi

Yezra İsminin Anlamı

"Yezra" ismi köken olarak Aramice ve İbranice kökenlidir. İbranice kökenli "Ezra" kelimesi, "yardım" veya "yardımcı" anlamına gelir. Tarihsel olarak, Eski Ahit'te yer alan peygamberlerden biri olan Ezra'nın adı da bu anlamı taşır. Ezra, İsrailoğulları'nın sürgünden dönüşü sırasında, Yahudi halkının dini ve kültürel hayatında önemli bir rol oynamıştır. Onun adı, dini metinlerdeki öğretici ve liderlik rolleriyle ilişkilendirilir.

Modern zamanlarda "Yezra" ya da "Ezra" adı genellikle erkek çocuklara verilen bir isimdir ve bilgelik, öğreti, bilgi gibi olumlu niteliklerle ilişkilendirilir. Yezra isminin anlamı, taşıyıcısına güçlü bir liderlik ve öğretici rolünü üstlenme potansiyeli yükler.