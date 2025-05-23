YETENEK SİZSİNİZ GERİ DÖNÜYOR!

Dünyanın dört bir yanında izlenme rekorları kıran Got Talent’ın Syco Entertainment ve Fremantle iş birliğiyle hazırlanan Türkiye uyarlaması “Yetenek Sizsiniz”, bu yaz NOW izleyicisiyle buluşacak.

Sevilen oyuncu Eda Ece’nin de jüri koltuğuna oturacağı yarışma için başvurular, Türkiye’nin dört bir yanından yapılabilecek ve ön eleme turlarını geçen yarışmacılar, jüri ve halk oylamasıyla finale yükselecek. Onlarca sanatçı, unutulmaz yetenekler ve birbirinden iddialı jüri üyeleri yaz ekranlarının en büyük şovunda buluşacak.