Yetenek Sizsiniz ne zaman, hangi kanalda başlıyor ve jüri üyeleri kimler?
Yaz sezonunda NOW ekranlarında yayınlanacak olan "Yetenek Sizsiniz", uluslararası formatı "Got Talent"ın Türkiye versiyonu olarak geri dönüyor. Yapım, Syco Entertainment ve Fremantle iş birliğiyle hazırlanıyor. Eda Ece'nin jüri üyeleri arasında yer alacağı yarışmada ön eleme turlarını geçen yarışmacılar halk ve jüri oylamasıyla finale yükselecek. İzleyiciler programın ne zaman başlayacağını merak ediyor. İşte detaylar...
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“Got Talent” formatının Türkiye uyarlaması “Yetenek Sizsiniz”, Syco Entertainment ve Fremantle iş birliğiyle yeniden ekranlara geliyor. Program bu yaz NOW TV’de yayınlanacak. Jüri koltuğunda Eda Ece'nin de yer alacağı yarışma için başvurular tüm Türkiye'den kabul ediliyor. Yarışmanın ne zaman başlayacağı ise izleyiciler tarafından merakla bekleniyor. İşte ayrıntılar...
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YETENEK SİZSİNİZ GERİ DÖNÜYOR!
Dünyanın dört bir yanında izlenme rekorları kıran Got Talent’ın Syco Entertainment ve Fremantle iş birliğiyle hazırlanan Türkiye uyarlaması “Yetenek Sizsiniz”, bu yaz NOW izleyicisiyle buluşacak.
Sevilen oyuncu Eda Ece’nin de jüri koltuğuna oturacağı yarışma için başvurular, Türkiye’nin dört bir yanından yapılabilecek ve ön eleme turlarını geçen yarışmacılar, jüri ve halk oylamasıyla finale yükselecek. Onlarca sanatçı, unutulmaz yetenekler ve birbirinden iddialı jüri üyeleri yaz ekranlarının en büyük şovunda buluşacak.
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SEÇMELER DEVAM EDİYOR!
Yarışmanın seçmeleri hızla devam ediyor. Yarışma için başvurular, Türkiye’nin dört bir yanından yapılabiliyor ve ön eleme turlarını geçen yarışmacılar, jüri ve halk oylamasıyla finale yükselebiliyor.
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JÜRİ ÜYELERİ AÇIKLANDI
Jüri üyeleri şu şekilde: Eda Ece, Şevval Sam, İlker Ayrık ve Hande Yener.
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YETENEK SİZSİNİZ NE ZAMAN BAŞLIYOR, HANGİ KANALDA?
NOW TV'de yer alan açıklama şu şekilde:
“Yetenek Sizsiniz”, çok yakında NOW’da, hemen ardından Disney+’ta!
Yayın tarihinin açıklanmasıyla haberimiz güncellenecektir.