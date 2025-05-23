Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Magazin Yetenek Sizsiniz geri dönüyor! Yetenek Sizsiniz ne zaman, hangi kanalda başlıyor ve jüri üyeleri kimler?

        Yetenek Sizsiniz ne zaman, hangi kanalda başlıyor ve jüri üyeleri kimler?

        Yaz sezonunda NOW ekranlarında yayınlanacak olan "Yetenek Sizsiniz", uluslararası formatı "Got Talent"ın Türkiye versiyonu olarak geri dönüyor. Yapım, Syco Entertainment ve Fremantle iş birliğiyle hazırlanıyor. Eda Ece'nin jüri üyeleri arasında yer alacağı yarışmada ön eleme turlarını geçen yarışmacılar halk ve jüri oylamasıyla finale yükselecek. İzleyiciler programın ne zaman başlayacağını merak ediyor. İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.05.2025 - 23:42 Güncelleme: 24.05.2025 - 00:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          “Got Talent” formatının Türkiye uyarlaması “Yetenek Sizsiniz”, Syco Entertainment ve Fremantle iş birliğiyle yeniden ekranlara geliyor. Program bu yaz NOW TV’de yayınlanacak. Jüri koltuğunda Eda Ece'nin de yer alacağı yarışma için başvurular tüm Türkiye'den kabul ediliyor. Yarışmanın ne zaman başlayacağı ise izleyiciler tarafından merakla bekleniyor. İşte ayrıntılar...

        • 2

          YETENEK SİZSİNİZ GERİ DÖNÜYOR!

          Dünyanın dört bir yanında izlenme rekorları kıran Got Talent’ın Syco Entertainment ve Fremantle iş birliğiyle hazırlanan Türkiye uyarlaması “Yetenek Sizsiniz”, bu yaz NOW izleyicisiyle buluşacak.

          Sevilen oyuncu Eda Ece’nin de jüri koltuğuna oturacağı yarışma için başvurular, Türkiye’nin dört bir yanından yapılabilecek ve ön eleme turlarını geçen yarışmacılar, jüri ve halk oylamasıyla finale yükselecek. Onlarca sanatçı, unutulmaz yetenekler ve birbirinden iddialı jüri üyeleri yaz ekranlarının en büyük şovunda buluşacak.

        • 3

          SEÇMELER DEVAM EDİYOR!

          Yarışmanın seçmeleri hızla devam ediyor. Yarışma için başvurular, Türkiye’nin dört bir yanından yapılabiliyor ve ön eleme turlarını geçen yarışmacılar, jüri ve halk oylamasıyla finale yükselebiliyor.

        • 4

          JÜRİ ÜYELERİ AÇIKLANDI

          Jüri üyeleri şu şekilde: Eda Ece, Şevval Sam, İlker Ayrık ve Hande Yener.

        • 5

          YETENEK SİZSİNİZ NE ZAMAN BAŞLIYOR, HANGİ KANALDA?

          NOW TV'de yer alan açıklama şu şekilde:

          “Yetenek Sizsiniz”, çok yakında NOW’da, hemen ardından Disney+’ta!

          Yayın tarihinin açıklanmasıyla haberimiz güncellenecektir.

        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Facia ucuz atlatıldı
        Facia ucuz atlatıldı
        ABD Suriye'ye yaptırımları hafifletti
        ABD Suriye'ye yaptırımları hafifletti
        Fenerbahçe Beko finalde!
        Fenerbahçe Beko finalde!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan İspanya Başbakanı ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan İspanya Başbakanı ile görüştü
        İtalya'da şampiyon Napoli!
        İtalya'da şampiyon Napoli!
        7 yıl sonra gelen final!
        7 yıl sonra gelen final!
        DEM Parti Salı günü MHP'yi ziyaret edecek
        DEM Parti Salı günü MHP'yi ziyaret edecek
        Federal yargıç Harvard kararını durdurdu
        Federal yargıç Harvard kararını durdurdu
        Trump'tan Samsung için vergi sinyali
        Trump'tan Samsung için vergi sinyali
        Lavrov Zelenskiy'nin meşruiyetini gündeme getirdi
        Lavrov Zelenskiy'nin meşruiyetini gündeme getirdi
        Bahçeli'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylık sözleri hakkında açıklama
        Bahçeli'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylık sözleri hakkında açıklama
        Beşiktaş'tan korsana büyük savaş!
        Beşiktaş'tan korsana büyük savaş!
        Kurban Bayramı tatili uzatılmadı
        Kurban Bayramı tatili uzatılmadı
        Karayolları Trafik Kanunu Meclis'te
        Karayolları Trafik Kanunu Meclis'te
        Karar çıktı
        Karar çıktı
        Avrasya Tüneli'nin işletmecileri gözaltında
        Avrasya Tüneli'nin işletmecileri gözaltında
        İBB'ye 4. dalga operasyon
        İBB'ye 4. dalga operasyon
        Trump'tan AB'ye yüzde 50 tarife mesajı
        Trump'tan AB'ye yüzde 50 tarife mesajı
        Galatasaray'da imzalar, vedalar ve beklentiler!
        Galatasaray'da imzalar, vedalar ve beklentiler!
        James Bond burada çekilmişti! Adana'dan Kayseri'ye 'yeşil' yolculuk
        James Bond burada çekilmişti! Adana'dan Kayseri'ye 'yeşil' yolculuk
        Habertürk Anasayfa