Yetenek sınavıyla öğrenci alan ilkokul ve ortaokullara başvuru kılavuzu yayımlandı
Güzel sanatlar müzik ilkokulları/ortaokulları ve spor ortaokulları öğrenci seçme ve yerleştirme başvuru kılavuzu yayımlandı. Buna göre, yetenek sınavıyla öğrenci alan okullar için başvurular 2 - 17 Haziran tarihleri arasında yapılacak
Sürece ilişkin usul ve esasların yer aldığı kılavuza göre, 21 Haziran - 4 Temmuz tarihlerinde "Müzik/Spor Yeteneği Değerlendirme Uygulaması" gerçekleştirilecek. Uygulama sonuçları, 9 Temmuz tarihinde ilan edilecek.
Kesin kayıt hakkı kazanan öğrenciler, kayıt işlemlerini 17-21 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirebilecek.
Başvurular, e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi (e-okul.meb.gov.tr) üzerinden başvuruların başladığı tarihte "Sınav ve Nakil İşlemleri" başlığı altında açılacak başvuru ekranından alınıyor.
Kılavuza ve sürece ilişkin detaylara ulaşmak için tıklayınız.
Güzel sanatlar müzik ilkokulları/ortaokulları ve spor ortaokullarının yer aldığı il ve ilçeler için tıklayınız.