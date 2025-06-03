Yetenek sınavıyla öğrenci alan ilkokul ve ortaokullara başvuru kılavuzu yayımlandı

Yetenek sınavıyla öğrenci alan ilkokul ve ortaokullara başvuru kılavuzu yayımlandı

Sürece ilişkin usul ve esasların yer aldığı kılavuza göre, 21 Haziran - 4 Temmuz tarihlerinde "Müzik/Spor Yeteneği Değerlendirme Uygulaması" gerçekleştirilecek. Uygulama sonuçları, 9 Temmuz tarihinde ilan edilecek.

Kesin kayıt hakkı kazanan öğrenciler, kayıt işlemlerini 17-21 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirebilecek.

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Başvurular, e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi (e-okul.meb.gov.tr) üzerinden başvuruların başladığı tarihte "Sınav ve Nakil İşlemleri" başlığı altında açılacak başvuru ekranından alınıyor.

Kılavuza ve sürece ilişkin detaylara ulaşmak için tıklayınız.

Güzel sanatlar müzik ilkokulları/ortaokulları ve spor ortaokullarının yer aldığı il ve ilçeler için tıklayınız.