"BEN BU DÜNYADA EN ÇOK ANNE OLMAYI SEVDİM"

Yeşim Salkım, geçtiğimiz aylarda kızı Meryem Ada ile birlikte verdikleri bu pozu da sosyal medya hesabından, "Ben bu dünyada en çok anne olmayı sevdim" sözleriyle paylaşmıştı.