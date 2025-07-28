Yeşim Salkım'dan Mustafa Sandal'a: Senin bana ilk yanlışın değil - Magazin hbaberleri

Yeşim Salkım'dan Mustafa Sandal'a: Senin bana ilk yanlışın değil - Magazin hbaberleri

Yeşim Salkım, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımla Mustafa Sandal'a sert sözlerle yüklendi.

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Geçtiğimiz günlerde rapçi Lvbel C5 ile yaşadığı polemik sonrası bir açıklamada bulunan Sandal, bu açıklamayı X hesabından paylaşmıştı. Salkım ise bu paylaşımı alıntılayarak dikkat çeken bir iddiada bulundu.

Ünlü şarkıcı, Sandal'ın kendisini sosyal medya hesabından engellediğini ileri sürerek şu ifadeleri kullandı; "İlginç, beni engellemiş Mustafa. Hayırdır? Geçmişi çabuk unutmuşsun kardeşim, ne zararımı gördün? Şaşkınlık içindeyim. Siz hepiniz ne ilginç insanlar oldunuz yaş ilerledikçe! Neyse, ben seni Power FM döneminden beri tanırım. İlk albümünü bile Emel'le arabada dinlemiştik birlikte. Sonra Hakan dönemi… Sen dostluğu çabuk unutanlardansın maalesef. Telefonun olmadığı için buradan yazmak zorunda kaldım, olsaydı yüzüne söylerdim. Bilirsin, ben arkadan iş çevirmem. Selametle. Mustafa Sandal, bu senin bana ilk yanlışın değil."

Salkım'ın bu paylaşımı sosyal medyada dikkat çekerken, Mustafa Sandal'dan henüz bir açıklama gelmedi.