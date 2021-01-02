İç mekan tasarımının önemli bir parçasının renk paleti seçmek olduğunu ekleyen çift, "Her odada farklı bir stil ve renk şemasına sahip olabilirsiniz ancak ortak renklerle evi bir bütün hale getirmelisiniz. Bu nedenle hem küçük hem de büyük odalara yakışabilecek bir renk paleti seçmenizde fayda var" şeklinde tüyo veriyor.