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        Haberler Gündem İstanbul Yenikapı-Atatürk Havalimanı Metro Hattının bazı istasyonları işletmeye kapatılacak | Son dakika haberleri

        Yenikapı-Atatürk Havalimanı Metro Hattının bazı istasyonları işletmeye kapatılacak

        İstanbul Fuar Merkezi'ndeki 17. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı nedeniyle bugün Metro İstanbul, Yenikapı-Atatürk Havalimanı Metro Hattı'nın Dünya Ticaret Merkezi (DTM) ve Atatürk Havalimanı istasyonları saat 10.00'dan itibaren kapalı olacak

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.07.2025 - 09:00 Güncelleme: 22.07.2025 - 09:00
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        Bu metro istasyonları kapalı
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        Metro İstanbul, Yenikapı-Atatürk Havalimanı Metro Hattı'nın Dünya Ticaret Merkezi (DTM) ve Atatürk Havalimanı istasyonlarının saat 10.00'dan itibaren ikinci bir duyuruya kadar işletmeye kapalı olacağını bildirdi.

        Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "İstanbul Valiliğinin aldığı karar doğrultusunda bugün saat 10.00 itibarıyla ikinci bir duyuruya kadar M1A Yenikapı-Atatürk Havalimanı Metro Hattımızın DTM ve Atatürk Havalimanı istasyonları işletmeye kapalı olacaktır. Seferlerimiz Yenikapı-Yenibosna istasyonları arasında gerçekleştirilecektir." ifadelerine yer verildi.

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