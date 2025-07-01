"Yenidoğan çetesi" davasının duruşması yarına ertelendi

Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesince, adliyenin konferans salonunda yapılan duruşmada, bazı sanıkların ve sanık avukatlarının beyanları alındı.

Bazı tutuklu sanıklar, savunmalarına ekleyecek bir husus olmadığını belirterek, tahliyelerini istedi.

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Sanık avukatı Burak Mengü, bir örgütün olabilmesi için hiyerarşik yapının bulunması gerektiğini ifade etti.

Müvekkilinin hemşire olduğunu söyleyen Mengü, bir hastanede hemşirenin doktorun dediğini yapmama gibi bir lüksü olmadığını, böyle bir ortamda örgütten bahsedilemeyeceğini savundu.

Avukat Mengü savunması sırasında üye hakime yönelik "Kürsüde bulunan şahıs." ifadesini kullandı.

Bu duruma tepki gösteren üye hakim, Mengü'ye, "Reddi hakim talebinde bulundunuz, reddedildi. Devamında halen şahsım üzerine ithamlarda bulunuyorsunuz. Yargılamaya katılan hakim olarak, sürekli şahsımı ve makamımı hedef alan sözleriniz konusunda size uyarıda bulunuyorum. Bunu devam ettirmeyin." dedi.

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Avukat Mengü de "Kimseyi hedef almadım, sizi hedef alacak bir şey söylemedim. Talebimiz, Sağlık Bakanlığı tarafından bu olayın derinleştirilmesidir." diye yanıt verdi.

Duruşmada, tutuklu sanık Fırat Sarı'nın avukatı Aydın Mantar da savunma yaptığı sırada savcıyla tartışma yaşadı. Mantar'ın kendisine yönelik sözleri üzerine savcı, "Beni uyaramazsın, şov yapma." diyerek tepki gösterdi. Mantar, "Bu davada bebek ölümlerine ilişkin artık somut olarak elle tutulur taraf kalmadı. İlk günden itibaren adil yargılanmamızın engellendiğinden bahsediyoruz. Dosyadaki tüm sanıkların tahliyesini talep ediyoruz." dedi. Mahkeme heyeti, sanık avukatlarının beyanlarının alınmasına devam edilmek üzere duruşmayı yarın saat 10.00'a erteledi.