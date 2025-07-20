Yeniden çekilecek 'Temel İçgüdü' için en güçlü favori aday Margot Robbie

Yeniden çekilecek 'Temel İçgüdü' için en güçlü favori aday Margot Robbie

Başrolünde yer aldığı 'Barbie' filmiyle dünya çapında gişe rekorunda payı bulunan Margot Robbie, 1990'ların kült filmi Temel İçgüdü'nün yeniden çevriminde başrol oynamak için favori adaylardan biri olarak öne çıktı.

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Geçtiğimiz günlerde Amazon Stüdyoları'nın, 1992 yapımı erotik gerilim filminin henüz adı konmamış yeniden çevriminin haklarını satın aldığı öğrenildi. Yeniden çevrim haberi, Sharon Stone ile Michael Douglas'ın başrolleri paylaştığı filmin hayranlarını heyecanlandırdı. Birçok kişi, orijinal filmde Sharon Stone tarafından canlandırılan filmin kötü karakteri Catherine Tramell'ı canlandırabilecek adayları sıraladı.

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1992 yapımı 'Temel İçgüdü'nün başrolünde Sharon Stone oynadı

Sosyal medyada Avustralyalı yıldız Margot Robbie'nin adı öne çıkarken, bir İngiliz bahis şirketi, oyuncuyu, başrol için favori isimlerden biri olarak gösterdi.

Bahislerde Margot Robbie en güçlü aday olarak birinci sırayı alırken, onu 'Oppenheimer' yıldızı Florence Pugh takip etti. Sırasıyla Sydney Sweeney, Anya Taylor-Joy, Ana de Armas ve Jodie Comer favoriler olarak dile getirildi. Pop yıldızı Lady Gaga'ya düşük ihtimal verilse de bahislerde sıralamaya girdi.

Orijinal filmin yazarı olan Hollywood'un deneyimli senaristi Joe Eszterhas'ın, yeniden çevrimi kaleme almak için 4 milyon dolarlık bir anlaşma imzaladığı öğrenildi.