'Yeniden Başlamak' filminin galası yapıldı
'The İmam' filminin devamı niteliği taşıyan 'Yeniden Başlamak', filmini galası Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi
Yapımcılığını Marmara Film Yapım Eşref Ziya’nın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Kemal Yıldız'ın oturduğu ve senaryosunu; Eşref Ziya’nın kaleme aldığı 'Yeniden Başlamak' filminin galası yapıldı. Başrollerinde; Eşref Ziya, Öykü Çelik ve Batuhan Ekşi yer alıyor. Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen galada basın karşısına çıkan oyuncular, film hakkında konuştu.
"18 YIL ARA VERDİK"
Filmin senarist, yapımcı ve başrollerinden birisi olan Eşref Ziya; "İlk sinema filminden sonra 18 yıl ara verdik. Bu filmde de yine aynı karakterlerin, farklı hikâyelerini göreceğiz. Sevenlerimiz iki saati aşkın bir süre sıkılmadan film izleyecekler. Hafızasını kaybetmiş bir adamın, sanal dünyada yaşantısını resmetmeye çalıştık" dedi.
"PROJELERDE ÇOK SEÇİCİYİM"
Filmde gazeteciye hayat veren Öykü Çelik; "Sinema filmi yapmayalı bayağı zaman oldu. Gerçi çok fazla da film çekilmedi ama ben projelerde çok seçiciyim. Filmde de gazeteciyi canlandırıyorum. Senaryoyu ilk okuduğumda çok etkilenmiştim. Hele ki sonu beni çok etkiledi. 'The İmam' filminde de çok etkilenmiştim. Biz sete girmeden iki hafta bütün sahneleri çektik her duyguyu her sahneyi defalarca konuşarak resmen yaşadık. Kayda girdiğimizde her şey takır takır işledi. Ben kendimi çok şanslı hissediyorum. Bu filmi sinemada izleseydim 'keşke ben oynasam' derdim" dedi.
Batuhan Ekşi ise "Bana önemli bir karakter emanet ettiler. Bende elimden geleni yaptım. Ben filmi izlemedim sürpriz olsun istedim. İlk sinema filmim bana böyle bir şans verdiler" dedi.
Filmin yönetmen koltuğunda oturan Kemal Yıldız; "Oyuncularımız çok iyi bir performans sergiledi. Yeniden Başlamak filmin benim için çok önemli bir yerde. Sette de çok keyifli bir 4 hafta geçirdik" dedi.
'YENİDEN BAŞLAMAK' FİLMİNİN KONUSU NEDİR?
Bir motor kazası sonrası hastaneye kaldırılan başkarakter, bedeniyle ruhunun ayrılmaya başladığı bu kritik anlarda, çevresindeki tüm sesleri ve yüzleri astral dünyasında yeniden canlandırır. Yaşam ve ölüm arasındaki bu büyülü düzlemde, yalnızca başkalarının değil, kendi geçmişiyle de yüzleşir. 'Yeniden Başlamak', hem bir kurtuluş hem de bir hesaplaşma hikâyesi olarak izleyicilere eşsiz bir deneyim sunuyor.
'Yeniden Başlamak', filmi bugün gösterime girdi.