Yapımcılığını Marmara Film Yapım Eşref Ziya’nın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Kemal Yıldız'ın oturduğu ve senaryosunu; Eşref Ziya’nın kaleme aldığı 'Yeniden Başlamak' filminin galası yapıldı. Başrollerinde; Eşref Ziya, Öykü Çelik ve Batuhan Ekşi yer alıyor. Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen galada basın karşısına çıkan oyuncular, film hakkında konuştu.

"18 YIL ARA VERDİK"

Filmin senarist, yapımcı ve başrollerinden birisi olan Eşref Ziya; "İlk sinema filminden sonra 18 yıl ara verdik. Bu filmde de yine aynı karakterlerin, farklı hikâyelerini göreceğiz. Sevenlerimiz iki saati aşkın bir süre sıkılmadan film izleyecekler. Hafızasını kaybetmiş bir adamın, sanal dünyada yaşantısını resmetmeye çalıştık" dedi.

"PROJELERDE ÇOK SEÇİCİYİM"

Filmde gazeteciye hayat veren Öykü Çelik; "Sinema filmi yapmayalı bayağı zaman oldu. Gerçi çok fazla da film çekilmedi ama ben projelerde çok seçiciyim. Filmde de gazeteciyi canlandırıyorum. Senaryoyu ilk okuduğumda çok etkilenmiştim. Hele ki sonu beni çok etkiledi. 'The İmam' filminde de çok etkilenmiştim. Biz sete girmeden iki hafta bütün sahneleri çektik her duyguyu her sahneyi defalarca konuşarak resmen yaşadık. Kayda girdiğimizde her şey takır takır işledi. Ben kendimi çok şanslı hissediyorum. Bu filmi sinemada izleseydim 'keşke ben oynasam' derdim" dedi.