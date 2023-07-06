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Öğretmen maaş zammı son dakika gelişmeleri binlerce öğretmen, polis, hemşire, doktor ve diğer memurlar tarafından yakından takip ediliyor. Çalışılan yıl, unvan ve kıdeme göre değişkenlik gösteren öğretmen maaşlarına, 6 aylık enflasyon farkına göre Temmuz zammı yapılacak. Ocak ayında yapılan zamla birlikte en düşük memur maaşı 12 bin 700 TL seviyesine yükselmişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Temmuz memur zammı ile birlikte en düşük memur maaşının maaşı 22 bin liranın altında kalmayacak. 6 aylık enflasyon farkının 5 Temmuz'da TÜİK tarafından açıklanmasının ardından en düşük başöğretmen, uzman öğretmen ve normal öğretmen maaşı zammı da şekillendi. İşte Temmuz 2023 yeni ve zamlı öğretmen maaşında son durum...