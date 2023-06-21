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Yeni ve zamlı engelli maaşı ne kadar, kaç TL oldu? 2023 Yeni engelli aylığı yüzde kaç oranında zam yapıldı?

Engelli maaşı ne kadar oldu, açıklandı mı?

Asgari ücretin netleşmesiyle birlikte gündeme Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından verilen engelli maaşları geldi. Temmuz zammı sonrası araştırılan, "Zamlı engelli maaşı ne kadar oldu? Yeni engelli aylığına yüzde kaç zam geldi, açıklandı mı?" sorularının yanıtlarını sizler için derledik.

Giriş: 21.06.2023 - 17:15 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Asgari ücretin ne kadar olacağı sorusu bugün yapılan açıklamayla netlik kazandı. Hal böyle olunca gündeme gelen konulardan biri de engelli maaşı oldu. Asgari ücrete yapılan zam sonrasında pek çok kalemde değişiklikler meydana geldi. Engelli maaşı hakkında merak edilen soruların yanıtlarını haberimizin devamında bulabilirsiniz. İşte 2023 Temmuz zammı ile güncel engelli maaşı...

  • YENİ ASGARİ ÜCRET NETLEŞTİ

    Asgari Ücret Tespit Komisyonu, asgari ücrete yapılacak ara zam oranını belirleme çalışmaları kapsamında üçüncü toplantısını gerçekleştirdi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan toplantı sonrası yaptığı açıklamada asgari ücret çalışmasının tamamlandığını belirtti.

    Bakan Işıkhan net asgari ücretin 11 bin 402 liraya yükseldiğini açıkladı. Böylece asgari ücrete ara zam oranı yüzde 34 oldu.

    Bakan Işıkhan "Asgari ücret 1 Ocak'tan itibaren 1 yıl geçerli olan bir şeydir. Bugünkü açıklama çalışanlarımızın enflasyona ezdirilmemesi için yapılan bir ara zamdır" ifadelerini kullandı.

  • ENGELLİ MAAŞI NE KADAR OLDU?

    Yüzde 40-69 oranlarında engelliliği bulunan kişilere maaş olarak 1738 lira olarak ödeniyordu. Asgari ücretin yeni zammının yüzde 34,04 olmasıyla birlikte yüzde 40-69 oranlarında engelliliği bulunanların maaşının 2330 liraya yükselmesi beklenirken, yüzde 70 ve üzerinde engellilik oranı olanlar için ise bu rakamın 3201 lira olması tahmin ediliyor.

  • KİMLER ENGELLİ MAAŞI ALABİLİR?

    Engelli aylığı hane içinde kişi başına düşen ortalama aylık gelir tutarı 16 yaşından büyükler için belirlenmiş olan asgari ücretin aylık net tutarının 1/3’ünden az olduğu ya da aynı tutardan fazla gelir sağlamasının mümkün olmadığı durumlarda bağlanır.

  • Engel durumuna göre toplam engel oranı yüzde 40 ile yüzde 69 arasında olanlar "engelli", toplam engel oranı yüzde 70 ve üzeri oranda olanlar ise "başkasının yardımı olmaksızın hayatını devam ettiremeyecek derecede engelli" olarak kabul edilir.

Haberi Hazırlayan : Melis Göroğulları
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