Yeni trafik kanununda son durum

Kanuna 3 aylık bir yürürlük maddesi konulacak ve bu süre zarfında tabelalarla ilgili durum da netleşmiş olacak. Varsa, eksiklikler de giderilecek.

TBMM’de sorularımı yanıtlayan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İçişleri ile Ulaştırma bakanlıklarının hız uyarı levhaları üzerinde çalıştıklarını, çalışmalara belediyelerin de katıldığını söyledi. Kurulan komisyon, vatandaşlardan gelen talep ve şikâyetler doğrultusunda seyir hızını düşüren hız uyarı levhalarındaki duruma da bakıyor.

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Karayollarında zaman içindeki değişikliğe rağmen eskiden kalan tabelaların da bulunduğunu belirten Bakan Yerlikaya, kanun teklifinin TBMM gündemine alınıp yasalaşmasından sonra üç aylık bir yürürlük sürecinin olacağına dikkat çekerek şunları söyledi:

“Kanun teklifi yasalaştığında üç aylık bir yürürlük süresi olacak. Bu süre zarfında komisyon, tabelalarla ilgili konularda düzenleme kararı alırsa bu düzenlemeler yapılacak. Trafikteki sorunu çözmek de bizim görevimiz. Her alanda vatandaşımızın güvenliğini ve huzurunu sağlamakla görevliyiz. Yasanın tartışıldığı bu süreçte vatandaşımızdan çok önemli geri dönüşler aldık. Bunları dikkate alıyoruz.

Ulaştırma Bakanlığımızın yanı sıra belediyelerle de çalıştık; onların da yapacakları var. Tabelalarda durumumuzu, yüzdeliğimizi görmüş olduk. Kanunlaşmasıyla birlikte süratle düzenlemeyi hayata geçireceğiz.” Hız uyarı tabelalarıyla ilgili komisyonun çalışması bir yandan devam ederken, yeni trafik kanun taslağı, belli bir takvime göre TBMM Genel Kurul gündemine getirilecek.