15 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Süper Lig'de 3. sezonunu geride bırakmaya hazırlanan Yeni Malatyaspor, giden futbolcuların bonservisinden kasasına ciddi gelir koydu. Malatyaspor, Süper Lig’deki ilk sezonunda (2017-2018) sadece Mina için 2 milyon 800 bin TL bonservis ücretini ödedi. Yeni Malatyaspor bu dönemde futbolcu satışından kar elde edemedi. Bu dönemde bonservis geliri olmayan Yeni Malatyaspor'un sadece 2 milyon 800 bin TL bonservis gideri oldu.
2018-2019 sezonunda ise sadece Danijel Aleksic transferinde İsviçre takımı FC St. Gallen’e 730 bin TL bonservis ödeyen Yeni Malatyaspor, Okechukwu Azubuıke’nin Mısır Ligi takımlarından Pyramids FC’ya satışından 11 milyon 250 bin TL, Khalid Boutaib’in Mısır’ın Zamalek’e transferinden 8 milyon 400 bin TL ve Sadık Çiftpınar’ın devre arasında Fenerbahçe’ye transferinde 4 milyon 500 bin TL kar elde etti. Sarı-kırmızılılar ayrıca Sadık’ın bir sonraki satışından da yüzde 20 kar payı alınacak.
2019-2020 sezonunda ise Jahavic’i Konyaspor’dan kadrosuna katan Yeni Malatyaspor, 6 milyon 288 bin TL bonservis ücreti ödedi. Düşük bir maliyetle transfer ettiği Danijel Aleksic’i 23 milyon 825 bin TL'ye Suudi Arabistan Ligi takımı Ahli’ye satan Yeni Malatyaspor, sezon başında 6 milyona aldığı Jahovic’i devre arasında Antalyaspor’a gönderdi ve bu transferden 4 milyon 600 bin TL kazandı.
Son 2 senede transferde para kazanan Yeni Malatyaspor’un kasasına 52 milyon 575 bin TL bonservis parası girdi. Kasasından ise 9 milyon 818 bin TL bonservis parası çıktı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!