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        Haberler Spor Futbol 1. Lig Yeni Malatyaspor Yeni Malatyaspor'da başkan istifa etti - Futbol Haberleri

        Yeni Malatyaspor'da başkan istifa etti

        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor'un başkanı Şahin Altunok, görevinden istifa ettiğini açıkladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.01.2025 - 18:26 Güncelleme: 09.01.2025 - 18:26
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        Yeni Malatyaspor'da başkan istifa etti!
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        Trendyol 1. Lig'de zor günler geçiren Yeni Malatyaspor Kulübü Başkanı Şahin Altunok, istifa ettiğini duyurdu.

        İSTİFA AÇIKLAMASI

        İşte Şahin Altunok'un istifa açıklamaları:

        "Büyük hayaller ve umutlarla göreve geldiğim Yeni Malatyaspor Kulübü Başkanlığından istifa etme kararı almış bulunmaktayım."

        "Sahipsizliğe terk edilmiş takımımızı sahiplenmek, zorlu günleri el birliğiyle geride bırakmak için gayret ettik."

        "Lakin bu gayretimizde destek bulamadık Sahipsizliğe terk edilmiş kulübümüzü sahiplenecek bir tek kişi dahi bulamadık Malumunuz üzere bu denli büyük bir borcun sadece şahsım ve yönetimim tarafından karşılanması mümkün değildir. Ayrıca zaman kazanmak ve bazı adımlar atabilmek adına yapmış olduğumuz ligden çekilme girişimlerimiz de yine desteklenmeyerek reddedilmiştir. Bizlerde geçmiş yönetimlerin yaptığı hataları yapmamak, bir şeyler yapamıyorsak bu koltuğu boş yere işgal etmemek adına görevi bırakma kararı alıyoruz. Dün ve bugün olduğu gibi kulübümüze desteğimiz ne olursa olsun devam edecek. Tek temennimiz takımımızın bu zorlu süreçleri geride bırakarak, yeniden hak ettiği o ihtişamlı günlerine dönmesi."

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