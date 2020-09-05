Transfer çalışmalarını sürdüren Yeni Malatyaspor, son olarak 23 yaşındaki forvet Tetteh ile sözleşme imzaladı.

Sarı-siyahlı kulübün sosyal medya hesabından Tetteh'in sözleşme imzaladığı fotoğraf paylaşılarak, "Kulübümüz, Sparta Praha Kulübü'nden başarılı forvet oyuncusu Benjamin Tetteh ile sözleşme imzalamıştır. Büyük camiamıza hayırlı olsun." ifadesine yer verildi.

Tetteh'in ismi uzun süre Galatasaray ile anılmıştı. 1.93'lük golcü, geçtiğimiz sezonu 28 maçta 7 gol ve 4 asist ile tamamladı.