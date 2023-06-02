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YENİ KABİNE LİSTESİ 2023 | Yeni Kabine ne zaman açıklanacak? Yeni Bakanlar Kurulu'nda kimler olacak, açıklandı mı?

Kabine listesi ne zaman açıklanacak? Bakanlar kimler olacak?

Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimlerinin ardından tüm gözler kurulacak olan Yeni Kabine listesi ve Bakanlar Kuruluna çevrildi. 28. dönem Milletvekili seçim sonuçları netleşirken Türkiye'nin 13. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan oldu. İkinci tur Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler kabine listesi ve Yeni Bakanlar Kurulu'na çevrildi. İşte 2023 Yeni kabine listesinde yer alan isimler...

Giriş: 02.06.2023 - 08:07 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Yeni kabine listesi için çalışmalar başladı. 28 Mayıs'ta gerçekleştirilen seçimlerde resmi olmayan sonuçlara göre Recep Tayyip Erdoğan 13. Cumhurbaşkanı seçildi. "Kabine listesi ne zaman açıklanacak? Bakanlar kimler olacak?" soruları gündeme gelirken Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, soruların cevabına ilişkin olarak Cuma gününe işaret etti. İşte 2023 yeni kabine listesi hakkında merak edilenler...

  • YENİ KABİNE NE ZAMAN KURULACAK?

    Yeni Kabine'nin ne zaman kurulacağı henüz açıklanmadı. 28. Dönem Milletvekili kesin seçim sonuçlarının Resmi Gazete'de yayımlanırken TBMM İçtüzüğü’ne göre milletvekili seçimi kesin sonuçlarının ilanını takip eden üçüncü gün olan 2 Haziran 2023 Cuma günü, TBMM Genel Kurulu toplanacak.

  • GEÇİCİ BAŞKAN KİM?

    En yaşlı üye sıfatına sahip olan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin Geçici Başkan olarak yöneteceği toplantıda içtüzük uyarınca ilk olarak milletvekili yeminleri gerçekleştirilecek.

  • YENİ BAKANLAR KİMLER OLACAK?

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Kadrolarımızı yenileyeceğiz" açıklamasında bulunurken gözler ''Kabine ne zaman değişecek, isimler belli oldu mu?'' sorularına çevrildi.

    Fakat Yeni Bakanlar Kurulu'nda yeni kabine listesinde yer alacak isimler henüz açıklanmadı. Yeni Kabine listesi üyelerinin Haziran ayında resmi olarak açıklanması bekleniyor.

  • "CUMHURİYETİMİZİN İKİNCİ YÜZYILINA YAKIŞAN BİR KABİNEMİZ OLACAK"

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Meclis'in 28. dönem açılışını Devlet Bey'in başkanlığında gerçekleştireceğiz. Devlet Bey daha önce böyle bir şeyi kabul etmemişti. Ricada bulunduk ve kabul etti. Parlamentoyu açacağız ve süreci başlatacağız.

    Kabine konusunda ise Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına yakışan bir kabinemiz olacak. Büyük ve güçlü Türkiye idealimize gönül vermiş kadrolarla yola devam edeceğiz.

    Kadrolarımızı yenilemekten hiçbir zaman geri durmadık, yine durmayacağız. Dinamik ekiplerle yolumuza devam ettik. Pek çok değerli ismimiz mevcut. Kabinemizde Türkiye Yüzyılı vizyonuna ayak uyduracak isimler olacak." ifadelerini kullandı.

  • AK PARTİ'DEN KABİNE AÇIKLAMASI!

    AK Parti MYK seçim sonrası ilk kez Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplandı. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, toplantının ardından açıklamalarda bulundu. İşte Çelik'in açıklaması...

     

    "Sayın Cumhurbaşkanı tarafından yeni kabinenin ne zaman açıklanacağı merak ediliyor; zira cuma günü bunun olabileceği söyleniyor. Net olarak belli oldu mu?' sorusuna, Çelik, "YSK, milletvekilliği seçimi kesin sonuçlarını açıkladı. O sebeple 3 gün içerisinde yemin olacak. Fakat cumhurbaşkanlığı seçimi kesin sonuçlarını açıklamadı. YSK'nın o açıklamasını beklememiz gerekiyor. YSK o açıklamayı yaptıktan sonra yemin töreni ve kabine takdimi başlayacak. Yemin törenin yapıldığı akşam hem kabine açıklanmış olacak hem de tören yapılacak. Pek çok devlet başkanı gelmek istiyor. Ama şimdi daha net bir listede yok. Süreçte devam ediyor. Ama geniş bir katılımla da o törenin gerçekleşeceğini değerlendiriyoruz."

Haberi Hazırlayan : Elif Büşra Cebeci
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