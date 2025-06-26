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        Haberler Kültür-Sanat Sinema Yeni James Bond filminin yönetmeni belli oldu

        Yeni James Bond filminin yönetmeni belli oldu

        Beyazperdenin efsanevi ajanı 007 James Bond'un yeni filminin yönetmeni Dune, Arrival, Blade Runner 2049 gibi filmlerle tanınan, 'sıkı bir James Bond' hayranı olduğunu söyleyen Oscar adayı Kanadalı usta Denis Villeneuve oldu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.06.2025 - 15:14 Güncelleme: 26.06.2025 - 15:14
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        007 James Bond'un yönetmeni belli oldu
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        Ian Fleming'in yarattığı ve ilk olarak 1953'te roman karakteri olarak okurlarla tanışan 007 James Bond tam 63 yıldır beyazperdede boy gösteriyor. 1962 yılında Sean Conery tarafından sinemada canlandırılan MI6 için çalışan İngiliz ajanı Bond, bugüne kadar 25 filmde seyirci karşısına çıktı. Conery'nin yanı sıra George Lazenby, Roger Moore, Timothy Dalton, Pierce Brosnan ve son olarak Daniel Craig tarafından canlandırılan James Bond'un yeni yüzünün kim olacağı uzun bir süredir sinema aleminde konuşuluyor. Yeni James Bond'un kim olacağı henüz belli değilken yapım şirketi Amazon MGM Studios yeni filmin yönetmenini açıkladı.

        Denis Villeneuve
        Denis Villeneuve

        Yeni James Bond filmini Dune serisi, Arrival, Sicario, Prisoners, Blade Runner 2049 gibi son yılların en çok ses getiren filmlerinden bazılarını yöneten Oscar adayı Kanadalı usta yönetmen Denis Villeneuve yönetecek. Sinemaya gittiği günden itibaren bazı anılarının 007 ile bağlantılı olduğunu söyleyen Villeneuve, şöyle devam ediyor: "Babamla birlikte Sean Connery ile Dr. No'dan beri James Bond filmleri izleyerek büyüdüm. Ben sıkı bir Bond hayranıyım. Benim için Bond filmleri kutsal bir bölge... 007 James Bond geleneği onurlandırmayı ve onun için gelecek birçok yeni göreve giden yolu açmayı amaçlıyorum. Bu çok büyük bir sorumluluk, ama aynı zamanda benim için inanılmaz derecede heyecan verici ve büyük bir onur."

        İlk Bond Sean Conery
        İlk Bond Sean Conery

        Amazon MGM Studios Başkanı Mike Hopkins konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı: "Denis'in James Bond'un bir sonraki bölümünü yönetmeyi kabul etmesinden onur duyuyoruz. O, filmografisi kendi adına konuşan bir sinema ustası... James Bond, günümüzün en büyük film yapımcılarından birinin elinde ve 007'nin bir sonraki macerasına başlamak için sabırsızlanıyoruz."

        Denis Villeneuve, şu anda 2026'da sinemalara gelmesi planlanan üçüncü Dune filmi Dune: Messiah'ın çekimlerine başlamak üzere. Bunun yanı sıra Ayrıca Kleopatra hakkında tarihi bir drama, Arthur C Clarke'ın bilimkurgu romanı Rendezvous with Rama'nın uyarlaması ve Güney Koreli yazar Kim Bo-young'un bir bilimkurgu kısa öyküsünün uyarlamasını yönetmesi bekleniyor.

        Aaron Taylor-Johnson
        Aaron Taylor-Johnson

        Yeni Bond filminin ne zaman vizyona gireceği henüz belli değilken yeni 007 için adı en sık geçen isim Aaron Taylor-Johnson... Yapımcılar yeni James Bond'u şöyle tarif etmişti: "30'lu yaşlarında herhangi bir ırktan bir erkek olacak."

        Bugüne kadar 25 filmde yaklaşık 8 milyar dolar hasılat yapan James Bond filminin haklarını geçen yıl yaklaşık 1 milyar dolarlık bir anlaşmayla Amazon MGM Studios tarafından satın alınmıştı.

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        #james bond
        #Denis Villeneuve
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