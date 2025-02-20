Yeni iPhone 16e için tarih 28 Şubat, Türkiye fiyatları belli oldu!

Apple, uzun zamandır beklenen iPhone SE yenilemesini Salı günü gerçekleştirdi. Dördüncü nesil cihaz, bütçe dostu akıllı telefonun son büyük güncellemesinden üç yıl sonra geldi ancak bu sefer, SE markalaması terk edilerek cihaz, şirketin amiral gemisi modelleriyle daha uyumlu hale getirildi. Yeni iPhone 16e, ABD'de 599 dolardan başlayan fiyatlarla ve 28 Şubat'ta satışa sunulacak.

APPLE INTELLIGENCE İLE YENİ BİR DÖNEM

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Apple'ın iPhone 16e modelindeki en önemli özellik, Apple Intelligence. OpenAI’nin ChatGPT ve Google’ın Gemini’si gibi tekliflere yanıt olarak geliştirilen bu özellik, cihazda yerel olarak çalışabilen küçük modeller içeriyor. Metin özetleri oluşturma, mektup yazma ve görüntü oluşturma gibi işlemleri gerçekleştirebiliyor. iPhone 16e, Apple Intelligence'ı çalıştırabilen özel cihazlar grubuna katıldı. Bu, kısmen A18 işlemcinin eklenmesi sayesinde mümkün oluyor. Ayrıca, yeni cihaz Apple’ın kendi tasarladığı Apple C1 modemini de taşıyor. Bu ekleme, şirketin Qualcomm ve Intel gibi yonga üreticilerine olan bağımlılığını azaltma çabalarının bir parçası.

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YENİ TASARIM VE DONANIM ÖZELLİKLERİ

iPhone 16e, daha güncel bir tasarıma geçerek Touch ID ana ekran düğmesini Face ID ile değiştirdi. Aynı zamanda iPhone X’in kamera çentiği geri getirildi. Lightning portu ise USB-C ile değiştirilerek şirketin donanım cihazlarında bu bağlantı noktasını standart hale getirme çalışmaları sürüyor. 6.1 inç OLED ekrana sahip olan iPhone 16e, Apple’a göre şimdiye kadar 6.1 inç bir iPhone’da görülen en iyi pil ömrünü sunuyor. Üçüncü nesil SE modelindeki 4.8 inç ekrandan daha büyük olan bu ekran, küçük telefon tutkunları için bir kayıp anlamına geliyor. Apple, cihazın önceki SE modellerine göre bir şarjda 12 saat daha fazla kullanım süresi sunduğunu belirtiyor.

Tek arka kameraya sahip olan cihaz, 48 megapiksel çözünürlük sunuyor ve 2x zoom yapabiliyor. Ön tarafta ise Apple’ın TrueDepth kamerası bulunuyor ve yüz tanıma ile kilit açma imkanı sunuyor.

TÜRKİYE FİYATLARI VE ÇIKIŞ TARİHİ

Yeni iPhone 16e, tüm dünya ile birlikte aynı anda 28 Şubat'ta Türkiye'de de satışa sunulacak. Modelin, 128 GB versiyonu 47.999 TL, 256 GB versiyonu 52.999 TL ve 512 GB versiyonu ise 62.999 TL başlangıç fiyatlarıyla tüketicilerle buluşacak.