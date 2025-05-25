"SICAK YAZ HAVASI YÖN DEĞİŞTİRİYOR, HAVALAR YİNE SOĞUYOR"

Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel'in haberine göre; geçtiğimiz 3-4 gündüzü yaz gibi sıcak geçirdik. Bu saatlerde ise ısınmanın kaynağı olan ve bolca toz içeren Kuzey Afrika havası uzaklaşıyor. Yerine Ukrayna-Romanya-Türkiye rotasında ilerleyen serin havalar ve yağmurlu bir yeni hafta bizi bekliyor. Bu yağmurlar bereketli olacak fakat riskli alanlar var. Şiddetli sağanak ve dolu yağışı ile rüzgar fırtınası batı ve kuzeybatı bölgelerde hayatı ve ulaşımı olumsuz etkileyebilir. İzmir çevresinde kuvvetli esen rüzgar, Çanakkale ve Trakya çevresinde de kuvvetli esecek.

İZMİR'DE YAĞMUR

Gece yarısından itibaren İpsala, Keşan, Uzunköprü çevresinde sağanak kuvvetlenebilir. Yağış gece geleceği için su baskınlarına karşı fazladan tedbirli olmakta yarar var. Pazartesi sabahı yaklaşırken kuvvetli yağış Çanakkale-Gelibolu-Şarköy arasında yine yer yer su baskınlarına yol açabilir. Ayrıca Edremit Körfezi ile İzmir arasında geniş alanlarda geceden sabaha yağmur bekliyoruz.

Pazartesi sabah-öğlen arası İstanbul-Bursa-Kocaeli-Bartın-Düzce-Kastamonu gibi merkezlerde gök gürültülü yağmur. Ankara’da gün ortası kuvvetli gök gürültülü sağanak görülebilir. Beklenen bu yağışlar sırasında hava elektrikli, şimşekli ve yıldırımlı olacak. Ege, Marmara, Batı Karadeniz ve İç Anadolu’nun batısını ilgilendiren ve bu geceden pazartesi akşamına kadar yağışlar esnasında özellikle Kuzey Ege’de ve Trakya’da iri taneli dolu yağışı da görülebilir. Fakat bu genel bir durum olmamakla birlikte, hangi ilçelere ya da alanlara yağabileceğini pazartesi günü sabah saatlerinden itibaren meteoroloji radarından takip etmek gerekir. Bu alanda yaşıyorsanız 26 Mayıs hava tahminlerine saat saat bakmakta yarar var.