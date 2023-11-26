Yeni fragmanı yayınlandı! Ölümlü Dünya 2 ne zaman vizyona girecek?

ÖLÜMLÜ DÜNYA 2 KONUSU NE?

Uluslararası bir kiralık suç çetesinin Türkiye'deki işlerini halleden Mermer Ailesi, aynı suç çetesiyle bu sefer zıtlaşır. Onlardan kaçarken yaşanan komik ve aksiyon dolu olayları konu alan filmin ikincisinde bir kez daha Mermer ailesi heyecanlı anlar yaşayacak.