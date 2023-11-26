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        Haberler Magazin Yeni fragmanı yayınlandı! Ölümlü Dünya 2 ne zaman vizyona girecek?

        Yeni fragmanı yayınlandı! Ölümlü Dünya 2 ne zaman vizyona girecek?

        Yapımını TAFF Pictures'ın üstlendiği, yönetmenliğini Ali Atay'ın yaptığı, senaryosunu Ali Atay, Feyyaz Yiğit ve Aziz Kedi'nin üstlendiği 'Ölümlü Dünya 2'nin vizyon tarihi belli oldu. Konuyla ilgili araştırılan: "Ölümlü Dünya 2 ne zaman yayınlanacak? Ölümlü Dünya 2 konusu ne ve oyuncuları kim?" gibi soruların yanıtlarını haberimizin devamında bulabilirsiniz.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.11.2023 - 10:25 Güncelleme: 26.11.2023 - 10:25
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        • 1

          Türk Sinemasının kült filmleri arasına girmeyi başaran 'Ölümlü Dünya’nın devam filmi niteliğindeki 'Ölümlü Dünya 2’nin vizyon tarihi belli oldu. Peki, Ölümlü Dünya 2 ne zaman yayınlanacak? Ölümlü Dünya 2 konusu ne ve oyuncuları kim? İşte detaylar...

        • 2

          ÖLÜMLÜ DÜNYA 2 KONUSU NE?

          Uluslararası bir kiralık suç çetesinin Türkiye'deki işlerini halleden Mermer Ailesi, aynı suç çetesiyle bu sefer zıtlaşır. Onlardan kaçarken yaşanan komik ve aksiyon dolu olayları konu alan filmin ikincisinde bir kez daha Mermer ailesi heyecanlı anlar yaşayacak.

        • 3

          ÖLÜMLÜ DÜNYA 2 OYUNCULARI KİM?

          Ölümlü Dünya 2 kadrosunda şu isimler yer alıyor:

          Ahmet Mümtaz Taylan

          Feyyaz Yiğit

          Alper Kul

          Mehmet Özgür

          Giray Altınok

          Sarp Apak

          İrem Sak

          Özgür Emre Yıldırım

          Doğu Demirkol

          Reha Özcan

        • 4

          ÖLÜMLÜ DÜNYA 2 NE ZAMAN VİZYONA GİRECEK?

          Ölümlü Dünya 2’nin Disney Plus’ta izleyici ile buluşacağı söylenmişti ancak Disney+‘ın tüm dünyada yerli içerikleri durdurma ve yayımlamama kararı sonrasında filmin sinemada yayınlanmasına karar verildi. Ölümlü Dünya'nın devam filmi, 1 Aralık’ta vizyona girecek.

        Haberi Hazırlayan: Melis Göroğulları

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