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YENİ EVDE BAKIM MAAŞI 2023: Temmuz zammı ile evde bakım maaşı parası ne kadar oldu, yüzde kaç zam geldi?

Temmuz zammı ile evde bakım maaşı ne kadar oldu?

Evde bakım maaşı zammı son dakika haberleri ile yakından takip ediliyor. TÜİK tarafından açıklanan enflasyon rakamları ve 6 aylık enflasyon farkı ile memur maaş zammı netlik kazandı. Bu kapsamda memur zammından etkilenen kalemlerden biri de evde bakım maaşları oldu. Zamlı ve yeni evde bakım maaşının ne kadar olacağı merak konusu oldu. İşte 2023 Temmuz ayı evde bakım parası zammına ilişkin detaylar...

Giriş: 06.07.2023 - 00:15 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Yeni ve zamlı evde bakım parası açıklanıyor... Asgari ücret zammı sonrasında gözler memur maaş zammına çevrildi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yaşlı, hasta, engelli, bakıma muhtaç bireylere ödenen evde bakım maaşı TÜİK tarafından açıklanan enflasyon rakamları sonrasında şekillenen memur zammı ile netlik kazanıyor. Peki, 2023 Temmuz zammı ile evde bakım maaşı ne kadar olacak? İşte temmuz zammı sonrasında güncel evde bakım maaşı...

  • HAZİRAN AYI ENFLASYONU AÇIKLANDI

    TÜİK mayıs ayı enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre tüketici fiyat endeksi (TÜFE) haziran ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 38.21, bir önceki aya göre ise yüzde 3.92yükseldi. 6 aylık enflasyon yüzde 19.77 olurken 12 ortalamalara göre enflasyon yüzde 59.95 olarak gerçekleşti. Mayıs ayında yıllık enflasyon yüzde 39.54, aylık enflasyon ise yüzde 0.04 olarak açıklanmıştı.

    MEMUR MAAŞ ZAMMI DÜZENLEMESİ MECLİS'TE!

    AK Parti Meclis Grup Başkanı Abdullah Güler en düşük memur maaşını 22 bin liraya yükseltecek teklifin yer aldığı torba yasanın TBMM Başkanlığına sunulduğunu açıkladı. Güler, teklif kapsamında memur maaşlarına 8.075 TL'lik seyyanen bir zam öngördüklerini belirtti.

  • EVDE BAKIM MAAŞI ZAMMI NE KADAR OLDU?

    TÜİK’in haziran ayı enflasyon verilerini açıklamasıyla memur maaşlarına ve emekli aylıklarına refah payı hariç yapılacak zam belli oldu. Memur maaşları ve emekli memur aylıkları temmuz ayında yüzde 17,55, SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıkları ise yüzde 19,77 oranında artacak.

  • EVDE BAKIM MAAŞI KİMLERE VERİLİR?

    Evde bakım maaşı ağır engelli raporu olan, hastalığı nedeniyle tuvalet, beslenme, giyinme, temizlik, merdiven inip çıkma gibi ihtiyaçlarını tek başına karşılayamayan vatandaşlara veriliyor.

  • EVDE BAKIM MAAŞI YATTI MI, NE ZAMAN YATACAK?

    Evde bakım maaşı, her ayın 15'i ile 31'i arasında hesaplara yatırılıyor.

  • E-DEVLET İLE EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA EKRANI 

    Evde Bakım aylığı ödemelerini E Devlet üzerinden sorgulayabilirsiniz. TC kimlik numaranız ile E Devlet şifrenizi kullanarak giriş yaptıktan sonra arama çubuğuna "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" yazın ve tıklayın. Açılan sayfada maaş ödemesi ile ilgili detaylara ulaşabilirsiniz. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı sekmesinin altında bulunur.

    E-DEVLET EVDE BAKIM PARASI SORGULAMA EKRANI İÇİM TIKLAYINIZ.

  • SMS İLE EVDE BAKIM AYLIĞI SORGULAMA

    Evde bakım aylığı alanlar sorgulama yapmak için telefonlarının SMS özelliğini de kullanabilir. Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747’e SMS atarak bakiye takibi yapabilirler. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 SMS ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir.

Haberi Hazırlayan : Tutku Bulut
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