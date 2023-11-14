Emekli ve memur zamları ile asgari ücret zammı yeniden gündeme geldi. Ekonomik İşbirliği Teşkilatı 16. Liderler Zirvesi için Özbekistan'a giden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dönüş yolunda emekli ve asgari ücret zammına ilişkin açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Çalışanları ve emeklilerimizi enflasyona ezdirmeyeceğiz" ifadelerini kullanırken gözler "2024 Ocak asgari ücret zammı ne kadar, kaç TL olacak?" sorusuna çevrildi. İşte asgari ücret zammı son dakika gelişmeleri hakkında merak edilenler...