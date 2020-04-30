Yemen'de hükümet güçleri Sokotra'daki "isyan girişimini" bastırdı

AA

İsmini vermek istemeyen bir hükümet yetkilisinden alınan bilgiye göre, ordu içindeki bazı isyancı askerler ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) tarafından desteklenen ayrılıkçı Güney Geçiş Konseyi'ne (GGK) bağlı silahlı kişiler, beraberlerinde 4 tank ve çok sayıda zırhlı araçla kente baskın düzenlemek istedi.

Kamu kurumlarını ele geçirmeyi hedefleyen bu kişilerin hükümet güçleri tarafından püskürtüldüğü belirtildi.

GGK'nin sözde özerklik ilanının ardından gerçekleşen bu isyan girişiminin ayrıntılarına ilişkin Yemen hükümetinden yazılı açıklama yapılmadı.

- Sokotra'da BAE destekli isyanlar

Yemen hükümeti, bir süredir 6 adadan oluşan Sokotra vilayetinde BAE destekli ayrılıkçı hareketleri hükümete karşı isyan girişiminde bulunmakla suçluyor.

GGK'ye bağlı silahlı gruplar, Ekim 2019'da Sokotra'yı ele geçirmek amacıyla başarısız bir darbe girişiminde bulunmuştu.

BAE'ye bağlı milisler, 15 Aralık 2019'da da Sokotra Havaalanı'na baskın düzenleyerek bazı kişileri kaçırmıştı.