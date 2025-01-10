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        Haberler Bilgi Yaşam Yemekteyiz kim kazandı? Zuhal Topal’la Yemekteyiz kim kazandı, puan durumu açıklandı mı?

        Yemekteyiz kim kazandı? Zuhal Topal'la Yemekteyiz kim kazandı, puan durumu açıklandı mı?

        Zuhal Topal'la Yemekteyiz kazananı haftanın finalinde belli oluyor. 150 bin TL'lik büyük ödül sahibi bugün açıklanacak. Sabriye Dağlı, Reşit Bodur, Nur Karagöz, Mahsum Yıldırım, Kumsal Turgut yarışmacıları arasından puan durumu en yüksek olan haftanın birincisi olacak. Peki Yemekteyiz kim kazandı? Zuhal Topal'la Yemekteyiz kim kazandı, puan durumu açıklandı mı?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.01.2025 - 15:14 Güncelleme: 10.01.2025 - 15:14
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        • 1

          Yemekteyiz kazananı bugün belli oluyor. Hafta içi her gün yayınlanan programda, bugün haftanın final heyecanı yaşanıyor. Bölüm sonunda hafta başından bu yana en yüksek puanı alan isim birinci oluyor. Peki Yemekteyiz kim kazandı? 10 Ocak 2025 Zuhal Topal'la Yemekteyiz birincisi kim oldu, puan durumu açıklandı mı?

        • 2

          YEMEKTEYİZ HAFTANIN FİNALİ İLE EKRANLARDA!

          Zuhal Topal'ın sunumuyla ekranlara gelen Zuhal Topal'la Yemekteyiz yarışma programı, 10 Ocak 2025 Cuma günü final bölümü ile izleyici karşısına çıkıyor

        • 3

          YEMEKTEYİZ KİM KAZANDI?

          Yemekteyiz kazananı yarışmacıların puan durumu açıklandıktan sonra belli olacak.

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