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        Haberler Bilgi Magazin Yemekteyiz kim kazandı? Zuhal Topal Yemekteyiz büyük ödülü kim kazandı, puan durumu nasıl?

        Yemekteyiz kim kazandı? Zuhal Topal Yemekteyiz büyük ödülü kim kazandı, puan durumu nasıl?

        Zuhal Topal'ın sunumuyla gerçekleşen Yemekteyiz haftanın finaliyle izleyici karşısına çıkacak. Haftanın finalinde puan durumu ve kazanan isim belli olacak. 150 bin TL'lik büyük ödülü kazanmak isteyenler en lezzetli yemeği hazırlamaya çalışıyor. Peki Yemekteyiz kim kazandı? Zuhal Topal Yemekteyiz büyük ödülü kim kazandı, puan durumu nasıl?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.12.2024 - 12:20 Güncelleme: 13.12.2024 - 12:20
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        • 1

          Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de 13 Aralık Cuma akşamı bir final heyecanı daha yaşanıyor. Zuhal Topal'la Yemekteyiz kimin kazandığı, final akşamı netleşti. Büyük ödülün sahibi olmak isteyen yarışmacı en yüksek puanında sahibi olmalı. Peki Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de cuma günü son yarışmacı yarıştı. Peki 13 Aralık 2024 Yemekteyiz kim kazandı, puan durumu nasıl?

        • 2

          YEMEKTEYİZ KİM KAZANDI?

          Zuhal Topal'ın sunumuyla ekranlara gelen Zuhal Topal'la Yemekteyiz yarışma programı, 13 Aralık 2024 Cuma günü final bölümü ile izleyici karşısına çıkıyor. 150.000 TL ödülün sahibi henüz belli olmadı. Açıklanınca haberimizde yer alacaktır.

        • 3

          YARIŞMACILAR

          GÜLAY

          YUSUF

          EMEL

          CEMİLE

          MURAT

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