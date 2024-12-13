Yemekteyiz kim kazandı? Zuhal Topal Yemekteyiz büyük ödülü kim kazandı, puan durumu nasıl?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de 13 Aralık Cuma akşamı bir final heyecanı daha yaşanıyor. Zuhal Topal'la Yemekteyiz kimin kazandığı, final akşamı netleşti. Büyük ödülün sahibi olmak isteyen yarışmacı en yüksek puanında sahibi olmalı. Peki Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de cuma günü son yarışmacı yarıştı. Peki 13 Aralık 2024 Yemekteyiz kim kazandı, puan durumu nasıl?