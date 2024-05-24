Yemekteyiz kim kazandı? 24 Mayıs Zuhal Topal'la Yemekteyiz birincisi kim oldu, puan durumu nasıl?
Zuhal Topal sunuculuğunda devam eden Yemekteyiz haftanın finaliyle yayınlanacak. Bugünkü puan durumları yarışmacıların kaderini belirleyecek. En yüksek puana sahip olan yarışmacı büyük ödülün sahibi olacak. Peki Yemekteyiz kim kazandı? 24 Mayıs Zuhal Topal'la Yemekteyiz birincisi kim oldu, puan durumu nasıl?
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Yemekteyiz kim kazandı sorusu bugün yanıt buluyor. Yarışmasında yarışmacıların birbirine verdiği puanlar ve Zuhal Topal'ın yarışmacılara verdiği puanlar sonucunda haftanın birincisi seçiliyor ve tam 75 Bin TL kazanıyor. Peki Yemekteyiz kim kazandı? 24 Mayıs Zuhal Topal’la Yemekteyiz birincisi kim oldu, puan durumu nasıl?
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ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ KİM KAZANDI?
Zuhal Topal'la Yemekteyiz yarışmasında haftanın final günü bugün. Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de bu haftanın birincisi belli olmadı. Açıklanınca haberimizde yer alacaktır.
YARIŞMACILAR
ÖMER
HASRET
ŞENCAN
FIRAT
DİLANAY
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GEÇEN HAFTA YEMEKTEYİZ' DE KİM ELENDİ?
Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de 17 Mayıs 2024 Cuma akşamı verilen oylar açıklandı.
Sunucu Zuhal Topal'ın da oylarının geçerli olduğu yarışmada oy dağılımı şöyle oldu;
Haftanın sonuncusu Nadir Bey oldu. Yarışmacı toplamda 10 puan alarak büyük ödüle veda etti.
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