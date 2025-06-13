Yemekteyiz kim kazandı? 13 Haziran Zuhal Topal'la Yemekteyiz birincisi kim oldu?
Tv8 ekranlarında yayınlanan Yemekteyiz kazananı bugün belli oluyor. Yarışmacılar, dünya mutfaklarından seçme lezzetleri misafirlerine sunarak yüksek puanlar elde etmeye çalışıyor. "Zuhal Topal'la Yemekteyiz" programının 13 Haziran Cuma günü haftanın birincisi açıklanıyor. Peki Yemekteyiz kim kazandı? 13 Haziran Zuhal Topal'la Yemekteyiz birincisi kim oldu?
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Yemekteyiz birincisi alınan puanlara göre belirleniyor. En yüksek puanı alan yarışmacı büyük ödülün sahibi oluyor. Beş farklı yarışmacının ev sahipliğinde gerçekleşen yarışmada, mutfak yetenekleri ve yaratıcılığıyla öne çıkan isimler, dünya mutfaklarından seçme lezzetlerle yüksek puan almaya çalışıyor. Peki Yemekteyiz kim kazandı? 13 Haziran 2025 Zuhal Topal’la Yemekteyiz birincisi kim oldu?
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YEMEKTEYİZ KİM KAZANDI?
Zuhal Topal’la Yemekteyiz kazananı bugün puan durumu sonrası belli olacak.
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YARIŞMACILAR
Kübra
Neşe
Funda
Serkan
Oğuzhan
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