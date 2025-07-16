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        Haberler Bilgi Magazin YEDEKLER BELLİ OLDU! MasterChef kim kazandı? 16 Temmuz Çarşamba MasterChef ana kadroya yedeklerden kim girdi, yedeklere kim seçildi?

        MasterChef'te yedekler belli oldu! 16 Temmuz MasterChef'te ana kadroya yedeklerden kim girdi?

        MasterChef All Star'da heyecan sürüyor. İlk grupta ana kadroya dahil olan beş yarışmacı belli oldu. MasterChef'in yeni bölümünde ise yedek yarışmacılar şefler tarafından yapılan değerlendirmelerin ardından belli oldu. Danilo, Mehmet ve Somer Şef yarışmacılardan kaju kullanarak yaratıcı bir yemek yapmalarını istedi. Peki, "MasterChef'te ilk yedek kim oldu?" İşte 16 Temmuz Çarşamba MasterChef'te ana kadroya giren yarışmacılar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.07.2025 - 20:14 Güncelleme: 17.07.2025 - 00:22
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        • 1

          MasterChef'te yedek yarışmacılar belli oldu. İlk grupta yer alan yarışmacılar, ana kadroya yedeklerden dahil olmak adına tezgah başına geçti. MasterChef'te Hilal, Onur, Çağatay, Furkan, Eylül en başarılı tabağı yaparak ana kadroya dahil olan yarışmacılar oldu. Peki, "MasterChef kim kazandı? 16 Temmuz Çarşamba MasterChef ilk yedek kim oldu, yedeklere kim seçildi?" İşte MasterChef'in son bölümünde yaşanan gelişmeler...

        • 2

          MASTERCHEF TÜRKİYE KADROSUNA YEDEKLERDEN KİM GİRDİ?

          MasterChef Türkiye'de ana kadroya giren 5 yarışmacı belli oldu. MasterChef yeni bölümü ilk etabında ise ana kadroya yedeklerden Elif ve Bilal dahil oldu.

          İkinci etabın konusu balık çorbası oldu. En iyi yemeği yapan Meryem ve Doğan kadroya yedeklerden dahil oldu.

        • 3

          ANA KADROYA GİREN İLK İSİM KİM OLDU?

          MasterChef'te ana kadroya giren ilk isim Furkan oldu.

        • 4

          ANA KADROYA GİREN İKİNCİ İSİM KİM OLDU?

          MasterChef'te ana kadroya giren ikinci isim Eylül oldu.

        • 5

          ANA KADROYA GİREN ÜÇÜNCÜ İSİM KİM OLDU?

          MasterChef'te ana kadroya giren üçüncü isim Çağatay oldu.

        • 6

          MASTERCHEF ANA KADROYA GİREN 4. İSİM KİM OLDU?

          MasterChef'te ana kadroya giren dördüncü yarışmacı Onur oldu.

        • 7

          MASTERCHEF ANA KADROYA GİREN 5. İSİM KİM OLDU?

          MasterChef'te ana kadroya giren 5. isim Hilal oldu.

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