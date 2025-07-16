MasterChef'te yedek yarışmacılar belli oldu. İlk grupta yer alan yarışmacılar, ana kadroya yedeklerden dahil olmak adına tezgah başına geçti. MasterChef'te Hilal, Onur, Çağatay, Furkan, Eylül en başarılı tabağı yaparak ana kadroya dahil olan yarışmacılar oldu. Peki, "MasterChef kim kazandı? 16 Temmuz Çarşamba MasterChef ilk yedek kim oldu, yedeklere kim seçildi?" İşte MasterChef'in son bölümünde yaşanan gelişmeler...