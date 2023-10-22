YDS/2, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca gerçekleştirildi. Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça dillerinde yapılan sınavın sonuçları ÖSYM tarafından açıklanacak. Peki, YDS/2 sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, konuya dair detaylar...