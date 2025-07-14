5 Temmuz tarihinde ÖSYM tarafından uygulanan 2025-YDS/İngilizce sınavı, Türkiye genelinde yaklaşık 70 bin adayın katılımıyla gerçekleştirildi. Sınav sürecini geride bırakan adaylar, şimdi gözlerini sonuçların açıklanacağı tarihe çevirdi. Ancak YDS sonuç tarihinin sınav takviminde yer almaması nedeniyle adaylar ÖSYM'den gelecek açıklamaları takip ediyor. Peki, 2025-YDS/İngilizce sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, merak edilen detaylar...