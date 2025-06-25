YDS sınav yerleri açıklandı! ÖSYM 2025 YDS İngilizce sınav giriş belgesi nereden alınır, sınav ne zaman yapılacak?
Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2025-YDS/İngilizce) için geri sayım devam ediyor. ÖSYM sınav takvimine göre YDS İngilizce sınavı, 5 Temmuz'da düzenlenecek. Adayların heyecanlı bekleyişi sürerken sınav yerleri ile ilgili ÖSYM'den son dakika açıklaması geldi. YDS İngilizce sınava giriş belgesi alma ekranı erişime açıldı. Peki 2025 YDS İngilizce sınav yerleri nasıl öğrenilir? İşte detaylar.
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ÖSYM sınav takvimine göre, Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2025-YDS/İngilizce) 5 Temmuz’da yapılacak. Kısa süre kala adaylar sınava nerede gireceğini sorguluyordu. Konu ile ilgili araştırmalar sürerken ÖSYM, 2025 YDS İngilizce sınava giriş belgelerini erişime açtı. İşte, ÖSYM AİS ile YDS sınav giriş belgesi alma ekranı…
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YDS/2 NE ZAMAN?
Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2025-YDS/İngilizce), 5 Temmuz 2025 tarihinde uygulanacak.
Sınav saat 10.15'te başlayacak ve 180 dakika sürecek.
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YDS/2 SINAV GİRİŞ BELGESİ ERİŞİME AÇILDI!
2025-YDS/İngilizce sınava giriş belgeleri erişime açıldı.
ÖSYM tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
‘’5 Temmuz 2025 tarihinde uygulanacak 2025 Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı’na (2025-YDS/İngilizce) başvuran adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.
Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesi’ni, 25 Haziran 2025 tarihinde saat 11.00'den itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle edinebilecektir.
5 Temmuz 2025 tarihinde uygulanacak 2025-YDS/İngilizce Sınavı için adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.’’
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YDS/2 SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?
Adaylar, sınav giriş belgelerini, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle edinebilirler.
YDS İNGİLİZCE SINAV GİRİŞ BELGESİ ALMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ