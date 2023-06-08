Bilal Meşe/Milliyet: "Rakiplerinize asla hafife alamazsınız, bu oyunun değişmez kuralıdır beyler! Örneğin dünkü son maç... Olacak iş mi bu? Konya’yı yen, en azından ligi ikinci sırada bitir değil mi? Üstelik iki farkı yakalayan bir Beşiktaş’tan söz ediyoruz arkadaş... Bazı oyuncular vardır, bırakın oynadıkları takımı, ülkemizde iz bırakırlar. Öyle ki, farklı renklere gönül verenler bile ona saygı ve sevgi duyarlar. Atiba Hutchinson böyle bir fotoğraftır. Kartal’ın efsaneleri arasında çoktan girdi bile. Teşekkürler Atiba, yolun açık, şansın bol olsun, güzel adam."