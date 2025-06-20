Yaza yakışan filmler: Birbirinden iyi tatil modunu açan yapımlar
Plajlar, yaz aşkları, serin akşamlar... Yaz ruhunu iliklerinize kadar hissettirecek sinema keyfi yaşayacağınız film önerileri...
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Eğlenceli yaz kampları, unutulmaz yaz aşkları ve serinleten hikâyeler bu listede yer alıyor.
- 2
1. KÜÇÜK GÜN IŞIĞIM (2006)
Hoover Ailesi'nin her bireyi denemekten yılmayan sıcak insanlardır. Bir minübüse doluşup ailelerinin en küçük bireyinin hayalini gerçekleştirmek için California’ya doğru yola çıkarlar. Bu üç günlük trajikomik yolculuk sürprizlerle ve aile fertlerin hayal bile edemeyeceği bir sonla tamamlanacaktır. Küçük Gün Işığım bilinen kalıpları kıran bir Amerikan yol komedisi.
imdb puanı: 7.8/10
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2. KOMİK TUZAK (1998)
Hallie, Kaliforniyalı eğlenceli bir kızdır. Annie ise Londralı bir asildir! Hiçbir ortak noktası olmayan bu ikili tesadüfen yaz kampında karşılaşırlar ve aslında çok önemli bir ortak özellikleri olduğunu keşfederler... Onlar tek yumurta ikizleridir. Şimdi tek amaçları tüm hünerlerini kullanıp anne ve babalarını biraraya getirmektir!
imdb puanı: 6.7/10
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3. MONTE CARLO (2011)
New Jersey'li dört arkadaşın Monte Carlo'da kendilerine zengin imajı vererek çılgın bir tatil yapmaları ve zengin erkekler aramaları anlatılıyor. Fakat güzel kadınlar bir hata sonucu kendileriyle aynı amacı taşıyan sahte zengin erkeklerle tanışıyor.
imdb puanı: 5.8/10
- 5
4. MAMMA MIA (2008)
Babasının kimliğini keşfetmeyi ümit eden genç bir kız olan Sophie Sheridan'ın öyküsü, ünlü pop grubu ABBA'nın hit şarkıları eşliğinde anlatılıyor. Sophie Sheridan evlenme aşamasına gelmiş genç bir kızdır. Nikâhtan bir gün öncesinde annesi Donna'nın 20 yıl önce ziyaret ettiği Yunan adalarında yaşadığı geçmişinden üç erkek birden getirir.
imdb puanı: 6.5/10
- 6
5. GERİ DÖNÜŞ YOLU (2013)
14 yaşındaki Duncan, utangaç bir çocuktur. Duncan’ın annesinin erkek arkadaşı Trent, yaz tatilini hep birlikte geçirmeyi teklif eder ve onları sahildeki evine davet eder. Trent, bu tatilin Duncan’a iyi geleceğini ve birçok kızla tanışacağını düşünür. Fakat işler Duncan için iyi gitmez. Trent’in kızı Steph onunla vakit geçirmek istemez, Duncan’ın utangaç tavırları ise onun başkalarıyla tanışmanı engeller. Bir su parkında çalışmaya başlayan Duncan, parkın müdürü Owen ile yakın arkadaş olur. Bu arkadaşlık Duncan’a çok iyi gelir ve Owen sayesinde yeni bir yaşama sahip olur.
imdb puanı: 7.4/10
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- 7
6. AŞK LİMANI (2013)
Gizemli bir genç kadın küçük bir Kuzey Carolina kasabasına gelince, birbirine bağlı insanlardan oluşan kasaba halkının içine girmek istememesi kadının geçmişine dair sorular sorulmasına neden olur. Genç kadın yavaş yavaş yeni hayatına alışmaya başlar ve iki çocuklu dul bir mağaza sahibi olan Alex ile bir ilişkiye başlama cesaretini kazanır. Ancak karanlık sırlar yeni hayatına o kadar korkunç bir şekilde girer ki fedakarlığın ne demek olduğunu bir kez daha anlamak ve aşkın gücüne güvenmek zorunda kalacaktır.
imdb puanı: 6.7/10
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7. YARIN YOKMUŞ GİBİ (2020)
Umursamaz Nyles ve gönülsüz nedime Sarah Palm Springs’te bir düğünde karşılaşır. Fakat düğünün olduğu günü tekrardan yaşadıkları bir döngüde olduklarını fark edince işler karışır. İkili ne düğünden, ne birbirlerinden ne de kendilerinden kaçabilir.
imdb puanı: 7.4/10
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8. AŞKZEDE (2008)
Müzisyen Peter, altı yılını televizyon yıldızı kız arkadaşı Sarah’ı idolleştirmekle geçirmiştir. Sarah’ın attığı her adımda yanında olmaya çalışır. O, Sarah’ın hem sevgilisi, hem asistanıdır. Ancak Sarah tarafından terk edilmesiyle birlikte kendisini yapayalnız bulur. Peter kendine gelebilmek için Hawaii’ye tatile gittiğinde hayatının en büyük kabusuyla karşı karşıya kalır. Eski sevgilisi ve erkek arkadaşı Aldous da aynı tatil köyünde kalmaktadır.
imdb puanı: 7.1/10
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9. NOT DEFTERİ (2004)
Yaşlılar için yapılmış bir bakımevinde yaşayan ve çevresindekiler tarafından 'Duke' diye çağırılan ihtiyar adam sararmış defterinde yazılı olan bir aşk hikayesini okumaya başlar. Hikaye 1940 yılında başlar. Güney Carolina'da yer alan Seabrook Adası'na Allie Hamilton isimli 17 yaşında bir genç kız gelir. Ailesiyle birlikte tatile gelen Allie, burada yaşayan Noah isimli bir gençle yakınlaşmaya başlar. Aralarındaki sınıfsal ve ekonomik farklılıklara rağmen birbirlerine duydukları hissi engellemez, doyasıya yaşamaya başlarlar. Ancak onları bekleyen ayrılık 2. Dünya Savaşı'nın kızışmasıyla birlikte gelmek üzeredir.
imdb puanı: 7.8/10
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10. CENNETE BİLET (2022)
Boşanmış bir çift, evlenmek üzere olan kızlarının kendi yaptıkları hataları yapmasını istemiyordur. Bu yüzden yaşadıkları sorunları geride bırakıp bir araya gelen ikili, kızlarını durdurmak için kızlarının peşinden Bali'ye giderler.
imdb puanı: 6.1/10
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