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        Yaz transfer dönemi tarihleri: Transfer sezonu ne zaman bitiyor?

        Futbolseverler tarafından merakla beklenen yaz transfer dönemi 30 Haziran Pazartesi günü başladı. Süper Lig ekipleri, Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) belirlediği takvime göre, transfer döneminin sona ereceği tarihe kadar yeni transferlerini tescil ettirebilecek. Peki, "Transfer sezonu ne zaman bitiyor?" İşte 2025 yaz transfer döneminin sona ereceği tarih...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.07.2025 - 23:44 Güncelleme: 16.07.2025 - 23:44
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        • 1

          Transfer sezonun başlamasının ardından Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor ve Süper Lig ekipleri transfer çalışmalarına hız verdi. Yeni sezona güçlü bir kadroyla başlamak isteyen ekipler, TFF'nin belirlediği tarihlerde yeni transferlerini tescil ettirebilecek. Peki, "Transfer sezonu ne zaman bitiyor?" İşte 2025 transfer sezonun biteceği tarih...

        • 2

          TRANSFER SEZONU NE ZAMAN BİTİYOR?

          Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 2025-2026 dönemi transfer dönemi için tarihleri açıkladı.

          Buna göre yaz transfer dönemi 30 Haziran Pazartesi günü başladı ve 12 Eylül Cuma günü sona erecek.

          Kış transfer dönemi ise 5 Ocak 2026'da başlayacak ve 10 Şubat 2026'da bitecek.

        • 3

          ARA TRANSFER DÖNEMİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

          İkinci Transfer ve Tescil Dönemi'nin 5 Ocak 2026 tarihinde başlayıp, 10 Şubat 2026 tarihinde sona erecek.

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