Yaz şimdi başlıyor! Sıcaklıklar 9 dereceye kadar artıyor!

Yurt genelinde sıcaklıklar salıdan itibaren artacak ve mevsim normallerinin 6 ila 9 derece üzerine çıkacak.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik, AA muhabirine, haftalık hava durumuna ilişkin bilgi verdi.

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Yapılan son değerlendirmelere göre, yağışlı ve serin sistemin etkisini kaybedeceğini bildiren Çelik, sıcaklıkların salı gününden itibaren batıdan başlayarak hızla artacağını belirtti.

Fotoğraf: İHA

Yarın sadece Doğu Karadeniz'in doğusu ve Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda yağış görüleceğini aktaran Çelik, "Salıdan itibaren sıcaklıklar mevsim normallerinin 6 ila 9 derece üzerine çıkacak. Bu sıcaklık artışından özellikle batı ve güney bölgeleri daha çok etkilenecek." dedi.

Çelik, sıcaklıkların Ankara'da 34, İstanbul'da 35, İzmir'de 39, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde 41-42, Aydın'da 44 dereceye kadar çıkacağını vurguladı.

Orta ve Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'da sıcaklıkların mevsim normallerinin 4-5 derece üzerine çıkacağını aktaran Çelik, İstanbul, Ankara ve İzmir'de 3 gün boyunca yağış beklenmediğini ve açık havanın etkili olacağını söyledi.

Fotoğraf: DHA Cengiz Çelik, vatandaşları öğle saatlerinde dışarı çıkmamaları konusunda uyararak, çıkmak zorunda kalanların şapka, güneş gözlüğü ve açık renkli giysiler kullanmaları gerektiğine dikkati çekti. *Haberin görseli DHA tarafından servis edilmiştir