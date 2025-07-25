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        Haberler Bilgi Yaşam Yaz mevsimiyle gelen sessiz tehlike: Aşırı sıcaklar hangi hastalıkları tetikliyor?

        Güneşin tehlikeli yüzü: Sıcak çarpması ve yanık riskine dikkat!

        Yaz mevsimiyle birlikte kavurucu sıcaklar da etkisini göstermeye başladı. Özellikle 40 dereceyi aşan sıcaklıklar, yalnızca bunaltmakla kalmıyor; ciddi sağlık sorunlarına da yol açabiliyor. Peki, vücudumuzu bu sıcaklardan nasıl koruyabiliriz?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.07.2025 - 10:30 Güncelleme: 25.07.2025 - 10:30
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        Sıcağa karşı basit ama etkili yöntemler
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        Nemle birlikte hissedilen sıcaklık 45 dereceyi aşabiliyor. Aşırı sıcaklar, başta yaşlılar, çocuklar ve kronik hastalığı olanlar için tehlike arz ediyor. Sıcağa karşı alabileceğiniz basit ama etkili önlemler bu haberde!

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        AŞIRI SICAKLAR NEDİR?

        Aşırı sıcaklar, sıcaklıkların mevsim normallerinin çok üstüne çıkarak insan sağlığı üzerinde fiziksel etkiler bırakabilecek seviyeye ulaşmasıdır. Genellikle bu durum sıcaklıkların 40°C'nin üzerine çıkmasıyla görülür ve sıradan yaz sıcaklıklarının ötesine geçer.

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        UYARI: Uzun süreli belirtilerde mutlaka uzman bir hekime başvurulmalıdır.

        YAZ SICAKLIKLARI VE AŞIRI SICAK ARASINDAKİ FARK

        Haziran ayıyla birlikte sıcaklıkların yükselmesi doğaldır. Ancak aşırı sıcaklar, bu doğal sürecin ötesinde, olağan dışı sıcaklık artışlarını ifade eder. Özellikle uzun süreli 40°C üzeri sıcaklıklar ve yüksek nem oranı insan sağlığı üzerinde ciddi etkiler yaratabilir.

        AŞIRI SICAKLARIN İNSAN SAĞLIĞINA ETKİLERİ

        Aşırı sıcaklara maruz kalındığında vücut ısısı artar ve terleme mekanizması bozulabilir. Bu durum baş dönmesi, baygınlık, mide bulantısı, baş ağrısı gibi şikayetlere yol açabilir.

        SICAK ÇARPMASI (GÜNEŞ ÇARPMASI)

        - Belirtiler: Yüksek ateş (39,4°C üzeri), kuru ve kızarık cilt, bilinç bulanıklığı, terlemenin durması.

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        - Sonuçları: Bilinç kaybına ve ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir.

        - Önlem: Gölge ve serin ortama geçmek, sıvı takviyesi yapmak, acil müdahale.

        SICAK BİTKİNLİĞİ

        - Kimlerde Görülür: Yaşlılar, yüksek tansiyonu olanlar, güneş altında çalışanlar.

        - Belirtiler: Aşırı terleme, yorgunluk, halsizlik, baygınlık hissi, hızlı ve zayıf nabız, serin ve nemli cilt.

        - Önlem: Dinlenme, bol sıvı tüketimi, serin ortama geçiş.

        SICAK KRAMPLARI

        - Neden: Yoğun fiziksel aktivite sonrası su ve mineral kaybı.

        - Belirtiler: Karın, kol ve bacak kaslarında ağrılı spazmlar.

        - Çözüm: Aktiviteyi durdurmak, serin ortamda dinlenmek, mineralli içecekler tüketmek.

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        İSİLİK

        - Neden: Aşırı terlemeye bağlı deri tahrişi.

        - Kimlerde Görülür: Özellikle bebeklerde yaygındır.

        - Belirtiler: Kızarık, küçük döküntüler; genellikle boyun, göğüs ve dirsek içlerinde.

        - Çözüm: Cildin kuru tutulması, serin ortam sağlanması.

        GÜNEŞ YANIKLARI

        - Belirtiler: Ciltte kızarıklık, ağrı, ısı artışı, ciddi durumlarda su toplaması.

        - Önlem: Güneşten korunmak, nemlendirici tıbbi losyon kullanmak, şiddetli durumda doktora başvurmak.

        GÜNEŞ IŞINLARININ DİĞER OLUMSUZ ETKİLERİ

        - Ciltte erken yaşlanma

        - Güneş lekeleri

        - Gözde katarakt riski

        - Deri kanseri

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        AŞIRI SICAKLARDAN KORUNMA YOLLARI

        - Bol su tüketin: Günlük 2 litreden fazla sıvı alınmalı.

        - Güneşten kaçının: Özellikle 11.00–16.00 saatleri arasında dışarı çıkmamaya özen gösterin.

        - Gölge alanlarda vakit geçirin.

        - Güneş kremi kullanın: SPF içeren ürünleri tercih edin.

        - Ağır egzersizlerden kaçının.

        - Düzenli duş alın: Terlemeyi azaltmak ve vücudu serinletmek için.

        - Hafif ve açık renkli kıyafetler giyin: Sentetik yerine pamuklu tercih edin.

        - Beslenmeye dikkat edin: Sebze ve meyve ağırlıklı, hafif öğünler tüketin.

        - Alkol tüketiminden kaçının.

        - Kapalı alanları serin tutun: Havalandırma sağlayın, klimaları doğru kullanın.

        - Klimayı dikkatli kullanın: Temizliğine dikkat edin, doğrudan üzerinize üflememeli.

        - Kronik hastalığı olanlar doktor kontrolünde olmalı.

        - Çocuk, yaşlı ve hamileler yakından izlenmeli.

        Bu önlemler sayesinde yaz aylarında ortaya çıkabilecek sıcak kaynaklı sağlık sorunlarının büyük ölçüde önüne geçilebilir. Sıcak havalarda bilinçli hareket etmek hem bireysel sağlık hem de toplum sağlığı açısından hayati önem taşır.

        Görsel Kaynak: istockphoto

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