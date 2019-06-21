21 HAZİRAN 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Bugün 21 Haziran yaz gündönümü yani kuzey yarım kürenin tamamında en uzun gündüz yaşanacak... Dünyanın en popüler arama motoru Google, 21 Haziran yaz gündönümüne özel bir Doodle hazırladı. Doodle sürpriziyle karşılaşan milyonlarca kullanıcı, 21 Haziran yaz gündönümünü araştırmaya başladı. Peki 21 Haziran en uzun gün mü? 21 Haziran yaz gündönümü nedir? 21 Haziran neden önemli? Türkiye hangi yarım kürede yer alıyor? İşte ayrıntılar...
21 HAZİRAN YAZ GÜNDÖNÜMÜ NEDİR?
21 Haziran yaz gündönümü, dünyanın kuzey ve güney olmak üzere iki yarım küresini etkileyen önemli bir coğrafi olaydır.
Bu tarihte kuzey yarımküre en uzun gündüzü yaşarken, güney yarımkürede ise en uzun gece meydana gelir. 21 Haziran ile birlikte kuzey yarımkürede günler kısalmaya, güney yarımkürede ise uzamaya başlar.
21 Haziran'da kuzey yarımküre yaz mevsimine merhaba derken, güney yarımkürede kış mevsimi başlar. Ancak bazı ülkelerde ise yazın veya kışın tam ortası kabul edilir.
21 HAZİRAN'DA NE OLUYOR?
21 Haziran günü aydınlanma çemberi güney kutup dairesi'ni teğet geçerken, güneş ışınlarını yıl içerisinde alabileceği en dar açı ile almaktadır. Bu tarihten sonra güney yarımkürede yer alan Oğlak Dönencesi'nin güneyinde en uzun gölge yaşanmaktadır ve gölge boyları 21 Aralık tarihine kadar kısalır.
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