Bugün 21 Haziran yaz gündönümü yani kuzey yarım kürenin tamamında en uzun gündüz yaşanacak... Dünyanın en popüler arama motoru Google, 21 Haziran yaz gündönümüne özel bir Doodle hazırladı. Doodle sürpriziyle karşılaşan milyonlarca kullanıcı, 21 Haziran yaz gündönümünü araştırmaya başladı. Peki 21 Haziran en uzun gün mü? 21 Haziran yaz gündönümü nedir? 21 Haziran neden önemli? Türkiye hangi yarım kürede yer alıyor? İşte ayrıntılar...