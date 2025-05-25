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        Haberler Bilgi Yaşam Yaz geliyor! Büyükşehir yorgunluğundan kaçmak isteyenlere İstanbul'a 2 saatlik mesafede saklı cennetler!

        Yaz geliyor! Büyükşehir yorgunluğundan kaçmak isteyenlere İstanbul'a 2 saatlik mesafede saklı cennetler!

        Yaz mevsimi yaklaşırken, hafta sonlarını değerlendirmek ya da kısa süreli tatiller planlamak isteyen İstanbullular için şehir merkezine yakın ama doğayla iç içe rotalar ön plana çıkıyor. İstanbul'a yaklaşık 2 saat uzaklıkta yer alan yerler, hem serinlemek hem de kalabalıklardan uzaklaşmak isteyenler için ideal seçenekler sunuyor. İşte detaylar!

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.05.2025 - 10:30 Güncelleme: 25.05.2025 - 11:03
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        İstanbul'a sadece 2 saat uzaktaki saklı cennetler!
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        Sıcak havalar kendini göstermeye başlamışken, İstanbul’un yorucu temposundan kısa süreliğine uzaklaşmak isteyenler için doğayla baş başa kalabilecekleri pek çok alternatif mevcut. Kerpe, Kumbağ, Kıyıköy ve Riva gibi İstanbul’a 2 saat mesafedeki rotalar, yazın serinliğini ve huzurunu bir arada sunarak keyifli bir kaçış imkanı sağlıyor!

        KERPE: KAYA FORMASYONLARIYLA BEZELİ BİR KARADENİZ EFSANESİ

        Kocaeli’nin Kandıra ilçesine bağlı Kerpe, İstanbul’a yaklaşık 2.5 saat uzaklıkta yer alıyor. Doğal güzellikleri, serin suları ve huzur veren atmosferiyle özellikle yaz aylarında kaçış noktası olarak öne çıkıyor. Kerpe Kayalıkları, hem doğa meraklıları hem de fotoğrafçılar için adeta bir açık hava müzesi niteliğinde. Plajları ise Karadeniz’in serin sularında yüzmek isteyenler için ideal. Kumcağız ve Kadınlar Plajı gibi alternatifler, aileler ve mahremiyet arayanlar için farklı seçenekler sunuyor.

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        KUMBAĞ: MARMARA’NIN HUZURLU SAHİL KASABASI

        Tekirdağ’a bağlı Kumbağ, Marmara Denizi kıyısında konumlanan, sakinliği ve doğal güzellikleriyle bilinen bir sahil kasabası. Geniş halk plajları, özellikle çocuklu aileler için uygun olan sığ denizi ve temiz kumsalları ile dikkat çekiyor. Erikli ve Altınova plajları ise kalabalıktan uzaklaşmak isteyenlere alternatif sunuyor.

        KIYIKÖY: TARİH, DOĞA VE DENİZİN BULUŞMA NOKTASI

        Kırklareli’nin Vize ilçesine bağlı Kıyıköy, hem tarih hem de doğa arayanlar için biçilmiş kaftan. 1500 yıllık Kıyıköy Kalesi, Aya Nikola Manastırı ve Panayır İskelesi gibi tarihi yapılarla kültürel gezilere de ev sahipliği yapıyor. Kasabanın dar sokaklarında geçmişin izlerini sürerken, Pabuçdere ve Kazandere gibi doğal sit alanlarında kano turuna çıkabilir, alabalık çiftliklerinde yöresel lezzetlerin tadına bakabilirsiniz.

        Kıyıköy’ün uzun kumsalı ve berrak denizi yazın serinlemek isteyenleri cezbetse de, Selvez Köyü ve Poliçe Koyu gibi daha az bilinen sahil noktaları da gözlerden uzak bir kaçış arayanlara hitap ediyor.

        RİVA: İSTANBUL’DAN FAZLA UZAKLAŞMADAN DOĞAYA DÖNÜŞ

        İstanbul sınırları içinde kalmak isteyenler için en ideal rotalardan biri Riva. Beykoz’a bağlı bu sahil beldesi, kısa sürede ulaşılabilen doğa ile iç içe bir kaçış noktası sunuyor. Riva Plajı’nda serin sulara girebilir, çevredeki yürüyüş parkurlarında doğayla baş başa kalabilir ya da bölgedeki salaş restoranlarda taze balıklar eşliğinde gün batımının keyfini çıkarabilirsiniz.

        Hem doğa severlere hem de kalabalıktan kaçmak isteyen şehirlilere hitap eden Riva, günübirlik ya da kısa konaklamalı yaz planları için birebir.

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