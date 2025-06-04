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        Haberler Bilgi Yaşam Yaz aylarının favori meyvesi çilek ile hazırlayabileceğiniz birbirinden lezzetli fit tatlılar!

        Yaz aylarının favori meyvesi çilek ile hazırlayabileceğiniz birbirinden lezzetli fit tatlılar!

        Yaz mevsiminin en sevilen meyvelerinden biri olan çilek, sadece lezzetiyle değil, hafif ve ferahlatıcı etkisiyle de sağlıklı tariflerin başrolünde yer alıyor. Özellikle kilo kontrolüne dikkat edenler ve rafine şekeri hayatından çıkarmaya çalışanlar için çilekli fit tatlılar, yaz aylarında hem tatlı ihtiyacını karşılıyor hem de pişmanlık yaratmıyor. İşte çilekle yapabileceğiniz pratik, besleyici ve düşük kalorili beş fit tatlı önerisi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.06.2025 - 11:00 Güncelleme: 04.06.2025 - 11:00
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        • 1

          Yaz sıcaklarında hem serinletici hem de sağlıklı tatlılar arıyorsanız, çilekli fit tarifler tam size göre! Hem düşük kalorili hem de pratik bu tarifler sayesinde tatlı krizlerinize sağlıklı çözümler bulabilir, yaz mevsimini hafif ve keyifli bir şekilde geçirebilirsiniz!

        • 2

          TAM BUĞDAY PANKEK ÜZERİNE ÇİLEK ŞÖLENİ

          Hafta sonu kahvaltılarınıza özel, şekersiz ve lifli bir seçenek arıyorsanız tam buğday unuyla yapılan fit pankekler üzerine taze çilek ve yoğurt ekleyerek şahane bir sunum hazırlayabilirsiniz. Üzerine ceviz ya da badem gibi sağlıklı yağlar eklemek, hem tok tutma süresini uzatır hem de tatlıyı daha doyurucu hale getirir.

        • 3

          TOK TUTAN ÇİLEKLİ YULAF TOPLARI

          Tatlı krizlerinize sağlıklı bir çözüm arıyorsanız yulaf topları tam size göre. Ezilmiş çilek, yulaf ezmesi, fıstık ezmesi ve biraz balı yoğurarak minik toplar haline getirin. Buzdolabında dinlendirdiğinizde hem formunu korur hem de lezzet kazanır. Taşınabilir olması sayesinde işe ya da spora giderken yanınızda kolaylıkla taşıyabilirsiniz.

        • 4

          GECEDEN HAZIRLANAN ÇİLEKLİ CHİA PUDİNG

          Hazırlığı bir gece öncesinden yapılan chia pudingi, yoğun sabah temposunda kurtarıcı bir seçenek olabilir. Süt ve chia tohumlarını karıştırıp buzdolabında beklettikten sonra, sabah üzerine taze doğranmış çilek, badem ve biraz tarçın ekleyebilirsiniz. Omega-3 ve lif açısından zengin bu tarif, hem tok tutar hem de ferahlatır.

        • 5

          3 MALZEMELİ FİT DONDURMA

          Yazın vazgeçilmezi dondurma, çilek ile çok daha sağlıklı bir forma bürünebilir. Tek yapmanız gereken şey; dondurulmuş muz, çilek ve birkaç kaşık yoğurdu blender’dan geçirip kıvam alana kadar karıştırmak. Ekstra tatlılık için hurma ya da bal ekleyebilirsiniz. Katkı maddesi olmadan yapılan bu dondurma, çocuklar için de sağlıklı bir alternatif oluşturur.

        • 6

          ÇİLEKLİ YOĞURT PARFE: HEM PRATİK HEM GÖZ ALICI

          Parfe, kat kat dizilerek hazırlanan oldukça pratik bir tatlıdır. Bir bardağın içine yoğurt, yulaf ezmesi ve doğranmış çilekleri sırayla yerleştirin. Üzerine bir miktar bal, chia tohumu veya ceviz ekleyerek hem görünümünü zenginleştirebilir hem de besin değerini artırabilirsiniz. Soğuk servis edilen bu tatlı, yaz akşamlarında hafif bir atıştırmalık arayanlar için birebir.

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