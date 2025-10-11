Yayladan dönüşün habercisi vargit çiçekleri Ilgaz Dağı'nı süsledi

Halk arasında güz çiğdemi, yayla çiçeği, karga soğanı adlarıyla da anılan vargit çiçeği, türlerinin aksine ilkbahar yerine sonbaharda çiçeklenir.

Vargit çiçeği, bu özelliğiyle yayladan dönüş zamanının habercisi olarak değerlendirilir.

Mor renkteki vargit çiçekleri, yörede yaşayanların yanı sıra Ilgaz Dağı'nı gezen doğa fotoğrafçılarının da ilgisini çekiyor.

Bölgeye ailesiyle gezmeye gelen Bayram Arslan, Ilgaz Dağı'nın çok güzel bir doğası olduğunu söyledi.

Çiçeklerin güzelliğinin bir başka olduğunu vurgulayan Arslan, "Doğayı dolaşırken, bizde karga soğanı derler, çiğdemlerin açtığını gördük. Onların güzelliği bambaşka. Doğanın takvimi çok özel. İlkbahar geldiğinde sarı çiğdemler açar, anlarız ki artık ilkbahar gelmiş, yaza hazırlık başlayacaktır. Mor çiğdemler de kışın geldiğini hatırlatır. Kışa hazırlık çiğdemlerle birlikte başlar. Herkes kışlığını tamamlar" dedi.

"MOR ÇİĞDEMLER HALI GİBİ YÜZEYİ KAPLAMIŞ"

Doğa fotoğrafçısı Cebrail Keleş ise Ilgaz Dağı'nda sonbaharın yaşanmaya başladığına dikkati çekerek, "Ilgaz Dağı'nda muhteşem bir güzellik bizleri karşılıyor. Eskilerin yayla çiçeği, vargit, sonbahar zamansızı ve güz çiğdemi dedikleri mor çiğdemler halı gibi yüzeyi kaplamış" diye konuştu.

Ilgaz'da iki çiğdem çiçeğinin açtığını anlatan Keleş, şunları kaydetti: "Biri ilkbaharın geldiğini, diğeri sonbaharın bittiğini müjdeler. Vargit çiçekleri yaylalarda görüldüğü anda bilinir ki önümüz kıştır, bir an önce yayladan inme zamanıdır. Yoksa kar kış bir anda yolları kapayabilir. Bütün köylülerimiz bunu bilir. Bu çiçeğin yaprağı yoktur, yapraksız çiçek açar, çünkü yaprağını açmak için zamanı yoktur. O kadar vakitsiz bir zamanda açar ki üzerine çoğu zaman kar yağar."