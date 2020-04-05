Yayın akışı, kanalalrda yayınlanan dizi, film ve programlar içina araştırılıyor. Pazar akşamı Survivor yarışması ekranlara gelecek. Gel Dese Aşk, Güvercin, Savaşçı, Şampiyon dizileri koronavirüs nedeniyle çekimlerine ara verdi. Peki, bu akşam hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV 5 Nisan 2020 Pazar yayın akışı şöyle:

SHOW TV YAYIN AKIŞI

20:00 Hababam Sınıfı Tatilde

22:15 Avanak Abdi

FOX TV YAYIN AKIŞI

20:00 Biz Size Döneriz

22:15 Aşk Olsun

STAR TV YAYIN AKIŞI

20:00 Minyonlar

23:30 Güzel Köylü

KANAL D YAYIN AKIŞI

20:00 Çok Güzel Hareketler 2

23:45 Dudullu Postası

ATV YAYIN AKIŞI

20:00 Orman Çocuğu

22:00 Ajan Salt

TRT 1 YAYIN AKIŞI

20:00 Sultan

23:45 Sultan

TV8 YAYIN AKIŞI

16:45 Ekşi Elmalar

20:00 Survivor Ünlüler- Gönüllüler