Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Salı akşamları Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Hekimoğlu, Ramo, Tutunamayanlar ve Kadın yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV 28 Ocak 2020 Pazar yayın akışı şöyle;

SHOW TV YAYIN AKIŞI

20.00 Ramo 'Dizi'

23.15 Zemheri 'Dizi' (Tekrar)

FOX TV YAYIN AKIŞI

20.00 Kadın 'Dizi'

00.15 Zümrüdüanka 'Dizi' (Tekrar)

STAR TV YAYIN AKIŞI

20.00 Çocuk 'Dizi' (Final)

00.15 Dağ 2 'Türk Filmi' (Tekrar)

KANAL D YAYIN AKIŞI

20.00 Hekimoğlu 'Dizi'

00.15 Afili Aşk 'Dizi' (Tekrar)

ATV YAYIN AKIŞI

20.00 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 'Dizi'

23.45 Bir Zamanlar Çukurova 'Dizi' (Tekrar)

TV8 YAYIN AKIŞI

16:45 Çakallarla Dans 4

20:00 O Ses Türkiye

TRT 1 YAYIN AKIŞI

20.00 Tutunamayanlar 'Dizi'

22.15 3'te 3 Tarih