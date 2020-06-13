Yayın akışı kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Cumartesi akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 13 Haziran Cumartesi Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV yayın akışı şöyle;

KANAL D YAYIN AKIŞI

20:00 ÇARKIFELEK

23:30 BEYAZ SHOW

STAR TV YAYIN AKIŞI

20:00 SUİKASTÇI

22:30 BİR DEMET TİYATRO

SHOW TV YAYIN AKIŞI

20:00 KUZEY YILDIZI: İLK AŞK

ATV YAYIN AKIŞI

20:00 KİM MİLYONER OLMAK İSTER

FOX TV YAYIN AKIŞI

20:00 BENİMLE SÖYLE

22:45 BADEM ŞEKERİ

TRT 1 YAYIN AKIŞI

20:00 KALK GİDELİM

23:50 FİLİNTA

TV8 YAYIN AKIŞI

20:00 SURVİVOR