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        Haberler Gündem Güncel Yaya geçidinde İETT otobüsü çarptı! | Son dakika haberleri

        Yaya geçidinde İETT otobüsü çarptı!

        İstanbul Gaziosmanpaşa'da yaya geçidinde İETT otobüsünün çarptığı 65 yaşındaki Nergül Taşgöz ağır yaralanmıştı. Feci olayda yaşlı kadından acı haber geldi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.01.2025 - 15:22 Güncelleme: 26.01.2025 - 15:36
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        Yaya geçidinde İETT otobüsü çarptı!
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        Gaziosmanpaşa'da 21 Ocak günü yaya geçidini kullanarak karşıya geçen Nergül Taşgöz'e(65) İETT otobüsü çarptı.

        DHA'nın haberine göre ambulansla hastaneye kaldırılan Taşgöz, hayatını kaybetti. Kaza anı bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

        SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI

        Kaza 21 Ocak günü saat 09.20 sıralarında Sarıgöl Mahallesi Ordu Caddesi üzerinde meydana geldi. Caddede yaya geçidini kullanarak karşıya geçen Nergül Taşgöz'e, 50A hat numaralı Edirnekapı-Gaziosmanpaşa seferini yapan İETT otobüsü çarptı. İhbar üzerine bölgeye polis ve acil sağlık ekipleri geldi. Kazanın şiddetiyle yola savrulan kadın, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Taşgöz, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Çevredekilerin tepki gösterdiği otobüs şoförü Vefadin K., polis tarafından gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

        Yaşanan kaza bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, yaya geçidinden karşıya geçen kadına İETT otobüsünün çarptığı ve kadının yola savrulduğu anlar yer alıyor.

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