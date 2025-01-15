Yaya geçidinde cinayet gibi kaza!

Trafik magandalarına dehşet saçmaya devam ediyor. Sosyal medyada paylaşılan bir görüntüde yaya geçidinden geçmeye çalışan bir kadına hızla gelen bir araç çarptı.

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Paylaşımı yapan kişi ise, "Annem yaya geçidinden tüm kurallara uyarak geçmesine rağmen dikkatsiz bir şoförün kurbanı oldu. Ve mahkeme sonrası serbest bırakıldı. Lütfen duyun sesimi. Hak mı reva mı bu?" ifadelerini kullandı.