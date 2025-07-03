Yavuz Ağıralioğlu ile Ümit Özdağ görüştü

Ankara'da, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ve beraberindeki heyet, Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu’nu parti genel merkezinde ziyaret etti. Basına kapalı gerçekleşen görüşme yaklaşık 1 saat sürdü. Görüşmenin ardından Özdağ ve Ağıralioğlu basın açıklaması yaptı.

ZİYARET İÇİN TEŞEKKÜR ETTİ

DHA'daki habere göre Ağıralioğlu, görüşmede memleket meseleleri üzerine istişare ettiklerini söyleyerek Özdağ’a ziyaretleri için teşekkür etti. Ağıralioğlu, meclisteki komisyon görüşmeleri ile ilgili, “Komisyona katılmayacağız eğer dışarıya yayarlarsa. Meclis’in muhataplığı iyidir aslında. Ama komisyon havada, muhataplar havada, komisyon üzerinden Meclis, Kandil ile muhatap edilir diye bir kaygı var. Süreç dedikleri şeyin muhataplarına bile ‘Terörsüz Türkiye’ dedirtemedikleri için endişemiz şudur: Biz olanı biteni görüyoruz. Muhataplarımızın PKK olmasından endişeli değiliz, devlet adamlarımızın ferasetsiz olmasından endişeliyiz. Düşmanı yeni görmüyoruz. Endişe ettiğimiz şey PKK-bölücülük değil. Muhataplıktan zarar görüyoruz. Sütten ağzımız yandı. Yanılmak konusunda çok bariz bir sicil var. Bu sicilin bize verdiği endişe hakkımızı kullanıyoruz. Yoğurda, suya, buza üfleme hakkımızı kullanıyoruz” dedi.

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TÜİK’in açıkladığı haziran ayı enflasyon verilerine ilişkin de konuşan Ağıralioğlu, “TÜİK, Tayyip Erdoğan’ı üzmeme kurumu. Dünyanın en güvenli istatistik kurumuna ihtiyacı vardır Türk devletinin. Ölçebilen yönetebilir. Hata yapan, hile yapan yönetirken de hile yapıyordur. Zam beklentilerini aşağıya çekecekler. Enflasyonla mücadele; rakamları, bakanları değiştirerek olmuyor.

Ona inanç, kararlılık gerekir. Biz memleketin iyi yönetilmediğini düşündüğümüz için, bu faizi iç dünyamıza giyotin gördüğümüz için, memleketin kaynaklarının doğru yönetilmediğini düşündüğümüz için parti kurduk. AK Parti’deki arkadaşlarımıza söyledik; emekliye verdiğiniz parayı bir alın da geçinin bakalım nasıl oluyormuş. Her meslek grubunda yaşayacak kadar milletvekiliniz var sayı olarak. Bu insanlara verdiğiniz parayla 1 ay yaşayın eğer döndüklerinde, ‘efendim harikaymış memleket’ derlese biz siyaseti bırakacağız. İnsanların zam talebini çok haklı buluyorum. Hükümetin yaptığını doğru bulmuyoruz. Bu parayla yaşanmaz kardeşim” ifadelerini kullandı.