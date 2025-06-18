Yavru karaca gönüllü bakıcısı sayesinde yaşama tutundu

Aralarında bir bağ oluştuğunu ancak karacanın tekrar doğayla buluşması gerektiğini belirten Türkyılmaz, "Bunun diğer hayvanlar gibi evcil olmasını beklemek imkansız. Bir yeri çevireyim de bırakayım desen o da olmaz, bunlar 3 metre sıçrıyorlar. Bu hayvanların yeri doğa" diye konuştu.