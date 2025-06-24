Yatalak hasta yangında can verdi

Mardin'de evde çıkan yangında yatalak hasta öldü
Mardin'in Derik ilçesinde bir evde çıkan yangında yatalak hasta yaşamını yitirdi
Mardin'in Derik ilçesi kırsal Meşeli Mahallesi'nde yatalak olduğu öğrenilen Adil Çelik'in (80) yaşadığı evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Mahalle sakinlerinin haber vermesi üzerine bölgeye itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında, Çelik'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
Çelik'in cenazesi Derik Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.