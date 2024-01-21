Yasmin Erbil'den babası Mehmet Erbil hakkında şoke eden ifadeler! "Bana babalık yapmadı"

Oya Çınar daha sonra: "Mehmet Ali Erbil ile ilgili tonla fikir var... Özel hayatında büyümeyi reddeden şımarık çocuk hali gülüp geçtiğin bir şey mi yoksa imtihanı devam ediyor mu?" sorusunu sordu. Erbil ise cümlelerine: “Devam ediyor" diyerek başlayarak devamında şu ifadeleri kullandı: “Çok fazla babalık gördüğümü düşünmüyorum. Nasıl babamın annesinden yarası varsa benim de babamdan yaram var. Bu yara hiçbir zaman kapanmayacak. Çok fazla kadınların olması, etrafında genç kızlar olması halen beni yaralıyor aşabildiğimi söyleyemem."